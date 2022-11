[VPN] NordVPN protection anti-menace Fonctionnalité offerte avec le NordVPN

Dernièrement, NordVPN a officialisé l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité. Désormais, il ne s’agit plus que d’un simple VPN. On peut dès aujourd’hui profiter d’une nouvelle fonctionnalité de NordVPN : la protection anti-menace.

L’objectif de cette mise à jour est alors de pouvoir protéger votre appareil contre les éventuelles menaces. Dont les fichiers et les programmes indésirables, les traqueurs, les publicités inopportunes, etc. En d’autres termes, NordVPN offre aux utilisateurs une opportunité de naviguer sereinement sur internet. Mais aussi de bénéficier d’une protection intégrale.

Une sécurité optimale grâce à la protection anti-menace de NordVPN

Internet est dorénavant au centre d’intérêt de tous les utilisateurs. Et son utilisation va d’une simple consultation de courriers électroniques au téléversement des fichiers et des données sensibles. Il y a également ceux qui ont recours à internet pour visionner un contenu multimédia de manière anonyme. Cela dit, un VPN permet de dissimuler l’identité de l’utilisateur. Mais aussi de débloquer certains contenus géographiquement bloqués.

Aujourd’hui, NordVPN est considéré comme le meilleur VPN et se décline sous une autre forme. Ils peuvent en effet garantir la sécurité d’un appareil sur lequel ils sont installés. Il s’agit ici d’une nouvelle fonctionnalité qui relève de la cybersécurité. Ce qui permettrait aux utilisateurs de profiter d’une protection anti-menace en optant pour une formule payante, à l’instar de NordVPN.

Protection anti-menace de NordVPN : l’essentiel en quelques mots

Contrairement aux idées reçues, l’intégration de la fonction protection anti-menace chez NordVPN ne signifie pas forcément que vous allez vous confronter à une complexité d’utilisation. L’intégration se fait avec facilité et on n’aura pas besoin d’un logiciel tiers pour pouvoir en bénéficier.

Avec l’activation de la protection anti-menace de NordVPN, chaque utilisateur bénéficie d’une défense en temps réel contre diverses menaces. Dont les possibilités d’infections de ses fichiers, les traqueurs web, les sites et les programmes indésirables et dangereux, et les publicités invasives.

L’activation de ces fonctionnalités se fait en seulement quelques clics, dès lors que vous vous êtes inscrit sur le site de NordVPN.

Comment profiter de la protection anti-menace de NordVPN ?

Pour rappel, la protection anti-menace de NordVPN est disponible sur les appareils Android et macOS. Pour pouvoir en bénéficier, vous devez avant tout télécharger l’application depuis le site web officiel de NordVPN. Par la suite, il vous faudra vous inscrire (indispensable si vous n’avez pas encore de compte NordVPN).

Une fois que vous êtes entré dans l’interface principale de NordVPN, vous pouvez accéder à la protection anti-menace depuis l’icône « bouclier ». Il est assez facile à repérer. Vous n’avez qu’à vous référer à la barre latérale gauche de votre écran. Maintenant, l’activation de la protection anti-menace se fait par le simple fait de cliquer sur l’icône bouclier mentionné précédemment.

La configuration peut aussi se faire en un très peu de temps. Il suffit d’activer les quatre fonctions principales. Rappelez-vous que la protection anti-menace fonctionne de manière indépendante de votre VPN. Ce qui veut dire qu’elles restent activées, même si vous ne vous connectez pas à un VPN gratuit.

À retenir

La protection anti-menace de NordVPN ne dépend pas de l’activation du VPN. Elle vous offre une myriade de fonctionnalités, dont la protection contre les traqueurs, les publicités, les fichiers malveillants, ainsi que contre les sites internet potentiellement dangereux.