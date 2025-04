Trump et Elon Musk : déjà la fin d’une histoire d’amour ?

Donald Trump et Elon Musk formaient un duo ambitieux au sommet du pouvoir. Mais entre échecs et tensions, leur collaboration semble aujourd’hui proche de l’implosion.

Je vous rappelle que depuis l’élection de Donald Trump, Elon Musk s’est imposé comme un allié influent à la Maison-Blanche. Ensemble, ils ont voulu bousculer l’ordre établi. Toutefois, ces derniers jours, les signes de rupture se multiplient. Voilà pourquoi je me demande si cette alliance est en train de toucher à sa fin.

Donald Trump et Elon Musk : fin de mission ou simple coup de froid ?

À la tête du Département de l’efficacité gouvernementale, Elon Musk avait pour mission de transformer l’administration fédérale. Cette nomination, annoncée peu après la victoire de Trump en 2024, avait été saluée par les partisans du président. Pour rappel, Musk s’était engagé à réduire les dépenses, supprimer les doublons et alléger les agences fédérales.

D’après les chiffres, plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires ont été remerciés. De même, des ONG et ministères ont vu leur budget sérieusement diminué. Même le fonds d’aide aux victimes du 11 Septembre a subi une coupe. Voilà pourquoi, malgré une certaine popularité, la méthode Musk divise fortement.

Pour ce qui est de l’impact international, l’image du PDG de Tesla s’est peu à peu détériorée. De son côté, Trump aurait récemment exprimé son agacement face à la tournure des choses.

Selon une enquête publiée le 2 avril par Politico, le président aurait indiqué à ses proches, dès le 24 mars, que Musk quitterait prochainement ses fonctions. Ce départ pourrait avoir lieu dans les semaines à venir.

Elon Musk, de son côté, a rapidement démenti l’information. Toutefois, le doute subsiste. Ses dernières actions politiques ont semé la confusion.

Plus précisément, Musk a injecté 25 millions de dollars pour soutenir Brad Schimel, candidat conservateur à la Cour suprême du Wisconsin. Résultat : une défaite nette face à la juge libérale Susan Crawford. Cet échec fragilise sa position politique.

Une rupture inévitable ?

Parallèlement, Tesla traverse une période délicate. Il y a quelque jours, l’entreprise a publié des résultats jugés catastrophiques. Pourtant, le cours de l’action a bondi de près de 5 %.

En effet, certains analystes pensent que les investisseurs anticipent un retour à temps plein de Musk à la tête de l’entreprise. Un retrait du gouvernement semble, dans ce contexte, bien accueilli par les marchés.

Pour l’instant, la Maison-Blanche tente de calmer le jeu. Harrison Fields, porte-parole du gouvernement, a affirmé que Trump souhaitait garder Musk le plus longtemps possible. Il a également souligné son rôle déterminant dans la mise en œuvre du programme présidentiel. Toutefois, cette déclaration sonne davantage comme une stratégie de communication que comme une véritable garantie.

Musk, souvent qualifié de président de l’ombre, semble avoir perdu de son influence. Entre critiques sur sa gestion, pressions économiques, et revers électoraux, sa présence dans les cercles du pouvoir devient de plus en plus difficile à justifier.

Et vous, que pensez-vous de cette possible rupture entre Trump et Elon Musk ? Croyez-vous qu’il s’agit d’une vraie séparation ou simplement d’une stratégie politique ? Dites-le-nous en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.