Tesla en chute libre : doit-on craindre le pire ?

Tesla, autrefois symbole de l’innovation et de la rentabilité en Bourse, traverse une période de turbulences. La chute vertigineuse de son action, la montée en puissance de rivaux comme BYD et les doutes autour du leadership d’Elon Musk fragilisent sa position. Tesla peut-elle encore dominer le marché ou assiste-t-on à la fin de son règne boursier ? Fidel Martin, Président d’Exoé, nous partage son analyse.

Tesla face à une concurrence accrue et un marché en mutation

Depuis quelques années, l’ascension fulgurante de Tesla en Bourse semblait inébranlable. Pourtant, 2025 marque un tournant : l’action du constructeur a chuté de plus de 30 % depuis janvier, et près de 60 % par rapport à son sommet de novembre 2021. L’entreprise fait désormais face à une concurrence de plus en plus féroce dans un secteur des véhicules électriques désormais mature.

En Chine, où Tesla a longtemps trouvé un moteur de croissance, la montée en puissance de fabricants locaux comme BYD a bousculé ses positions. En 2023, BYD a vendu 3 millions de véhicules électriques, bien loin devant Tesla, qui en a écoulé 1,8 million. Les ventes de Tesla ont chuté de 50 % en janvier 2025 sur le marché européen. C’est une baisse inquiétante dans un marché où les ventes globales de véhicules électriques ont pourtant progressé de 34 %. Aux États-Unis, la hausse des taux d’intérêt et la baisse du pouvoir d’achat compliquent l’accès au crédit automobile. Cela freine encore plus les ventes.

Elon Musk : Un leadership dispersé qui inquiète les investisseurs

L’un des principaux moteurs de l’ascension de Tesla, c’est indéniablement la personnalité et la vision d’Elon Musk. Mais aujourd’hui, cette même personnalité suscite des doutes. Musk multiplie ses engagements entre SpaceX, Neuralink, Starlink et Twitter (rebaptisé X). Il semble ainsi de moins en moins concentré sur Tesla. Les investisseurs s’interrogent sur la priorité donnée à son entreprise phare, d’autant plus que ses prises de position politiques controversées, notamment ses soutiens à des partis d’extrême droite en Europe et aux États-Unis, affectent l’image de Tesla.

Si la société a longtemps misé sur son aspect « premium » et visionnaire, la baisse des marges, de 17 % en 2022 à 12 % en 2024, inquiète les analystes. Tesla, longtemps perçue comme un leader technologique, semble perdre de son éclat. Un changement de stratégie s’impose pour redresser la barre.

Réévaluation de la valorisation de Tesla : Le défi de la rentabilité

Le modèle économique de Tesla a été perçu pendant longtemps comme différent de celui des autres constructeurs automobiles. L’entreprise s’échangeait à des niveaux de valorisation stratosphériques, bien au-dessus de celles de General Motors ou Ford, qui affichent un ratio cours/bénéfice de 6 contre plus de 50 pour Tesla. Si la correction boursière a permis un certain réajustement, Tesla reste aujourd’hui évaluée comme une entreprise technologique, plutôt que comme un constructeur automobile classique.

Cependant, cette distinction commence à être remise en question. En effet, la réalité du marché et la concurrence croissante obligent Tesla à repenser son modèle. Les investisseurs exigent désormais des résultats concrets. Ils attendent de l’entreprise qu’elle prouve sa capacité à croître de manière durable et rentable, sans dépendre uniquement du charisme de son fondateur. Une nouvelle approche plus réaliste semble donc nécessaire pour reconquérir la confiance des marchés.

