Tesla et ses promesses : les investisseurs perdent patience et réclament des avancées concrètes

Tesla a récemment présenté son prototype très attendu de robotaxi, surnommé Cybercab, lors d’un événement à grande visibilité. Cet événement, pourtant médiatisé, n’a pas convaincu les investisseurs.

En conséquence, les actions de Tesla ont chuté de 9 % avant l’ouverture des marchés vendredi matin. Après l’ouverture, la baisse s’est stabilisée autour de 7,5 à 8,5 %. Ce résultat montre que les promesses habituelles d’Elon Musk n’ont plus la même efficacité sur Wall Street.

Les investisseurs s’attendaient à des annonces concrètes. Or, Elon Musk a simplement déclaré que le Cybercab entrerait en production d’ici 2026 ou 2027. Cette incertitude a renforcé les doutes sur la capacité de Tesla à tenir ses promesses. De plus, Musk a admis qu’il est souvent trop optimiste dans ses prévisions, ce qui a semé encore plus de doutes. D’autre part, Tesla n’a pas partagé d’avancées majeures sur le projet de véhicule électrique abordable à 25 000 dollars tant attendu.

Des résultats à court terme peu prometteurs

Le retard de production du Cybercab inquiète particulièrement les investisseurs à la recherche de résultats immédiats. En raison du timing, Gene Munster, associé chez Deepwater Management, a noté que les nouveaux investisseurs auraient du mal à s’accrocher à cette opportunité. Par conséquent, il estime que ceux déjà engagés doivent encore patienter longtemps avant de voir des retours significatifs. En revanche, ce manque de perspectives immédiates pourrait nuire à la confiance des actionnaires.

Par ailleurs, Tesla n’a pas démontré d’avancées notables dans ses ambitions d’intelligence artificielle. Cette technologie est pourtant essentielle pour l’autonomie de conduite des véhicules. Les analystes de Morgan Stanley ont mentionné que Tesla pourrait continuer à décevoir sans progrès clairs. Ils ont aussi souligné l’importance de développer une stratégie plus solide pour que Tesla tienne ses promesses technologiques. Pour certains experts, Tesla reste loin derrière ses concurrents comme Waymo, qui maîtrisent mieux la conduite autonome.

Malgré l’ambition d’Elon Musk, l’événement Robotaxi a laissé les investisseurs de Tesla sur leur faim. Les promesses à long terme ne suffisent plus et Tesla doit impérativement montrer des résultats concrets. Pour les investisseurs à court terme, cette situation n’apporte pas d’avantage immédiat. Il est donc probable que Tesla subisse encore des pressions sur ses actions dans les semaines à venir​

