Temu : qu’est-ce que cet Amazon aux prix ridicules, et qu’est-que ça cache ?

Temu s’impose peu à peu comme la plateforme de e-commerce la plus populaire, avec des prix défiant toute concurrence d’Amazon ou Aliexpress. Alors faut-il s’inscrire, ou se méfier de ce site dont les tarifs semblent surréalistes ? On fait le point !

Depuis près d’un an, son nom est sur toutes les lèvres : Temu s’est imposée comme l’une des applications mobiles les plus téléchargées sur l’App Store et le Play Store aux côtés de grands noms comme TikTok, YouTube ou Instagram.

Pourtant, il ne s’agit pas d’un réseau social, mais d’une application de shopping. Sa botte secrète ? Propose des réductions vertigineuses sur de nombreux produits, directement expédiés depuis des usines et des entrepôts chinois.

Outre ses prix incroyablement bas, Temu doit sa popularité à sa stratégie : offrir des cadeaux gratuits aux utilisateurs qui font la promotion de son appli sur les réseaux et parviennent à convaincre leurs amis et leurs familles de s’inscrire.

Mais qu’est-ce qui se cache réellement derrière le succès de cette appli ? Quelles sont ses zones d’ombre ? Faut-il réellement s’y inscrire les yeux fermés ?

Développée par une filiale américaine du géant chinois du e-commerce Pinduoduo, Temu est vivement critiquée pour ses colis non livrés, ses charges supplémentaires inexpliquées, ses commandes incorrectes et son service client totalement nul.

En décembre 2022, la plateforme était déjà ciblée par plus de 30 plaintes du Better Business Bureau des États-Unis qui lui attribuait une note de moins de 1,5 étoile…

Selon Melanie McGovern, directrice des relations publiques et des réseaux sociaux pour le BBB, « ils font des promesses de livraison, et les gens ne reçoivent pas ce qu’ils sont censés recevoir ». Alors que penser de tout cela ?

À première vue, Temu semble trop beau pour être vrai. Les produits sont proposés pour des prix totalement dérisoires, et le site vous promet même l’opportunité de gagner des crédits grâce à des jeux ou en persuadant vos amis de s’inscrire.

C’est notamment ce qui explique l’explosion des publications élogieuses pour ce site sur les réseaux sociaux tels que Facebook, X ou TikTok.

Malgré ce matraquage publicitaire, Temu est authentique et les prix affichés sont réels. Vous pourrez ainsi trouver des écouteurs Lenovo pour moins de 10 dollars, des claviers pour 15 dollars ou 5 paires de chaussettes pour 1,69 dollar.

À l’heure où l’inflation frappe de nombreux foyers en France et partout dans le monde, le succès phénoménal de la plateforme est facilement compréhensible…

Que vend Temu ?

Vous pouvez trouver à peu près n’importe quoi sur Temu, au même titre que sur Amazon ou Aliexpress. Dès votre connexion sur le site web ou l’application mobile, vous serez d’ailleurs inondé de promotions en tout genre.

Attendez-vous à trouver des chaussures de course à moins de 18 $, des clés universelles à 4,50 $, ou encore des jouets à moins de 7 $. Une bannière en page d’accueil promet des prix réduits jusqu’à 90% par rapport au tarif conseillé.

Comment est-ce possible ?

Pour comprendre comment Temu peut proposer des prix si bas, il faut se pencher sur l’origine de cette entreprise. Il s’agit en fait d’une « société soeur » du géant chinois du e-commerce Pinduoduo, qui propose de telles offres en Chine depuis maintenant plusieurs années.

Dans son pays d’origine, la firme a trouvé le succès en vendant des produits à prix cassé directement du fabricant aux consommateurs à faibles revenus. Elle a aussi vendu du matériel agricole abordable pour les fermiers.

Aujourd’hui, cette entreprise est capitalisée à 102 milliards de dollars, et son action a continué à prendre de la valeur en bourse pendant une année où ses concurrents comme Alibaba étaient en chute libre.

C’est en septembre 2022 que Pinduoduo a finalement lancé Temu, dans le but de s’insérer sur le marché américain. Selon le site web, ses bureaux sont d’ailleurs situés à Boston.

Interrogé par le magazine TIME au sujet de ses prix défiant toute concurrence, le porte-parole a cité le site web en expliquant que ces discounts sont rendus possibles par « un vaste réseau de marchands, de partenaires logistiques et l’écosystème bâti au fil des années ».

Comment recevoir des cadeaux gratuits sur Temu ?

Temu ne se contente pas de proposer des prix bas : de nombreux clients ne payent tout simplement pas. Pour cause, une campagne lancée sur les réseaux sociaux permet de gagner des crédits en persuadant d’autres personnes de s’inscrire.

Ceci permet de recevoir des produits sans même donner ses informations de carte de crédit. C’est le cas de Brianna Lukey, une jeune texane qui a reçu 200 dollars de produits gratuitement.

Elle a partagé des publications au sujet de la plateforme sur Facebook, TikTok et Snapchat et a convaincu ses amis de s’inscrire. Grâce aux crédits, elle a pu s’acheter une lampe à 25 dollars, un diffuseur d’huiles essentielles à 5 dollars, des colliers, ou encore un clavier et une souris à 20 dollars.

Selon Douglas Schmidt, professeur d’informatique à la Vanderbilt University, Temu accepte de vendre à perte dans le but de gagner des parts de marché. Ce que faisait d’ailleurs Amazon il y a encore peu de temps, comme il le rappelle.

En plus de lui faire de la publicité gratuite, Temu estime que cette campagne permet aux communautés de faire équipe pour économiser de l’argent. Son slogan est : « Team Up, Price Down » (faites équipe, baissez les prix).

Où est l’arnaque ?

Derrière cette façade reluisante, Temu cache parfois une réalité plus sombre. Lorsque l’on parcourt les commentaires, on s’aperçoit que certains sont bien moins positifs.

Certains clients affirment que leurs colis ne sont jamais arrivés, à l’instar d’une dénommée Julie Ropper Malloy qui avait commandé 178$ de cadeaux de Noël pour toute sa famille, dont deux drones et du maquillage.

Malheureusement, alors que le site promettait une livraison pour le 19 décembre au plus tard, la commande n’est finalement jamais parvenue dans sa boîte aux lettres. Elle a contacté l’entreprise plusieurs fois pour un remboursement, mais ne l’a obtenue qu’après de longs mois et un témoignage sur plusieurs sites web.

D’ailleurs, Temu admet que ses livraisons prennent plus de temps à arriver que celles d’Amazon. Il faut généralement compter entre 7 et 15 jours puisque les produits proviennent d’entrepôts situés à l’étranger.

Même ces délais sont rarement respectés. En octobre 2022, l’organisation américaine Better Business Bureau a signalé plus de 31 plaintes à l’encontre de la plateforme. Sa note est actuellement de C+, et les clients lui attribuent 2,5 étoiles sur 5 sur environ 1250 avis.

Selon McGovern de la BBB, il est inhabituel qu’une nouvelle entreprise reçoive autant de plaintes en si peu de temps. Toutefois, il souligne que Temu a accepté de répondre à chacune de ces plaintes.

Sa société soeur, Pinduoduo, a longtemps été accusée de vendre des contrefaçons, des produits illégaux, ou des articles ne correspondant pas à leurs descriptions. On peut aussi y trouver de nombreux produits contrefaits.

Par exemple, le sac PU Camera Style Shoulder Bag est une pâle copie du Snapshot Bag de Marc Jacobs. De plus, certains vendeurs volent sans scrupule le design de produits existants afin de s’enrichir sans avoir à développer leur propre propriété intellectuelle.

Par exemple, la créatrice de la joaillerie en ligne Godly Nature s’est plainte sur TikTok après avoir découvert que Temu avait volé le design de son collier Champaign Dragonfly Sunflower Necklace et même ses photos.

Méfiez-vous également des offres promotionnelles telles que les roues à tourner, les jetons à collecter ou les comptes à rebours donnant l’impression qu’une promotion doit être saisie de toute urgence. Il s’agit de stratégies mises au point pour pousser le consommateur à l’achat.

Un modèle économique basé sur le dos des Ouïghours ?

Une enquête menée en 2022 révèle que Temu utilise du coton provenant de la région autonome Ouïghour du Xinjiang où la Chine détient les Ouïghours dans des camps.

De plus, un rapport rédigé par le House Select Committee au sujet du Parti Communiste Chinois confirme que Temu utilise probablement le travail forcé des prisonniers Ouïghours.

Une menace pour l’économie française ?

Au-delà des nombreuses plaintes de clients, la question qui se pose est l’impact de Temu sur l’économie française. Cette plateforme met une pression sur les entreprises et travailleurs occidentaux.

De plus en plus de consommateurs se ruent sur ce site pour profiter de prix bas, et cela pourrait pousser nos propres entreprises à baisser leurs prix, et donc les salaires de leurs employés.

La Chine n’a pas plus besoin de faire appel à des distributeurs, elle vend directement aux consommateurs. Il est donc très difficile pour la France de rivaliser…

Cybersécurité et protection des données : faut-il se méfier de Temu ?

En termes de confidentialité des données et de cybersécurité, les experts en sécurité estimaient initialement que les pratiques de Temu ne sortent pas de l’ordinaire. Elle collecte de nombreuses données personnelles et les utilise pour vendre des publicités.

Toutefois, des inquiétudes ont commencé à émerger concernant les pratiques de l’entreprise. Selon un rapport publié par Grizzly Research, l’application a le potentiel d’escalader les privilèges lorsqu’elle est installée et de collecter plus de données que ce dont elle a réellement besoin pour fonctionner.

De même, en avril 2023, des experts en confidentialité ont dénoncé l’application Pinduoduo et sa capacité à moissonner d’immenses volumes de données sans le consentement des utilisateurs.

En réponse à ces accusations, la firme chinoise a démantelé l’équipe de développeurs en charge de l’application… et les a transférés directement dans l’équipe de développement de Temu.

Selon sa fiche sur le Play Store, Temu collecte votre nom, votre adresse email, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, vos informations de paiement et votre historique d’achat, et peut aussi accéder à vos photos et vos vidéos.

La plupart de ces données sont exploitées officiellement pour le bon fonctionnement de l’application, et sont marquées comme « optionnelles ». Toutefois, la plupart des utilisateurs seront contraints de donner leur consentement puisque ces données sont requises pour exécuter l’appli et effectuer des achats.

Et même si rien n’est réellement suspect dans la nature des données collectées, il est important de noter que ces informations sont détenues par une entreprise chinoise déjà connue pour avoir enfreint les règles sur la confidentialité…

Quelles mesures de cybersécurité ?

En termes de sécurité, Temu prend soin de chiffrer les données des utilisateurs et propose également un programme de remboursement.

Ce Programme de Protection de l’Achat permet de renvoyer un article dans les 90 jours pour exiger un remboursement complet. Il est possible d’en bénéficier si la commande ne correspond pas à la description ou aux photos, si elle arrive endommagée, si elle est arrivée en retard ou si elle a été perdue en transit.

Le site web est protégé par le HTTPS sur toutes les pages et les protocoles de chiffrement TLS et SSL pour le traitement des transactions. Le système est donc a priori aussi sécurisé que celui d’Amazon, Ebay ou d’autres sites de e-commerce.

Comment acheter sur Temu en toute sécurité ?

Afin de faire votre shopping sur Temu en sécurité et de profiter des prix bas, plusieurs bonnes pratiques s’imposent.

Tout d’abord, vérifiez les avis des autres utilisateurs. Si un vendeur n’a qu’un petit nombre d’avis, mieux vaut éviter d’acheter ses produits. Et ce, même si les commentaires sont globalement positifs.

Après tout, les faux avis sont une pratique courante, y compris sur d’autres plateformes de e-commerce comme Amazon. Mieux vaut opter pour des marchands avec de nombreux avis positifs.

Autre conseil : évitez les gros achats. De manière générale, la force de Temu n’est clairement pas la qualité de ses produits, mais uniquement leur prix abordable. Utilisez cette plateforme pour acheter des gadgets, mais privilégiez d’autres sites pour les achats plus importants.

Comme sur n’importe quel autre site web, protégez minutieusement votre compte avec un mot de passe robuste. Veillez à inclure des chiffres, des lettres, mais aussi des symboles. Ceci permettra de sécuriser vos données et d’éviter que votre compte soit volé !

En outre, mieux vaut ne pas divulguer vos informations de paiement directement à Temu. Utilisez plutôt une interface tierce digne de confiance comme PayPal pour compléter les transactions.

En cas de problème, vous pourrez plus facilement obtenir remboursement et ne risquez pas que vos informations soient détournées. Certaines banques proposent aussi des cartes virtuelles à usage unique.

Pour finir, continuez à vous informer sur Temu comme vous le faites en lisant ce dossier. Cette entreprise est encore jeune et drapée de mystères, et nul ne sait quelles révélations nous attendent à l’avenir sur ses origines, ses propriétaires, son code source ou ses pratiques de collecte de données !