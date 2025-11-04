Samsung Galaxy S26 : le tout premier visuel dévoilé par un leak ?

Curieux de voir ce que Samsung nous réserve avec le prochain Galaxy ? Si ce leak se confirme, vous pouvez souffler, car le Galaxy S26 a tout pour plaire.

Avec toutes les leaks autour du Galaxy S26, celle-ci m’a vraiment retenu l’attention. Oui, c’est dommage que le S26 Edge soit absent. Mais toutes les informations dévoilées suffisent à dire que ce smartphone a presque tout pour plaire. On voit que Samsung n’a pas ménagé ses efforts. Cette fois, c’est Alchimist Leaks qui a sorti la fuite et les détails sont plutôt impressionnants.

Galaxy S26 : ce que révèle le leak

Selon le leak, le Galaxy S26 Ultra s’annonce comme le roi de la gamme. Son écran OLED M14 QHD de 6,9 pouces impressionne déjà. Mais, le smartphone serait aussi dopé à l’IA. Il promettrait également une meilleure gestion de la confidentialité.

Côté photo, Samsung ne fait pas dans la demi-mesure. Car le capteur principal de l’appareil serait de 200 Mpx, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 Mpx. Le téléobjectif 5x devrait également atteindre 50 Mpx. Le module zoom 3x resterait encore mystérieux, mais le S Pen serait confirmé. Quant à la batterie, la fuite évoque environ 5 400 mAh, sans certitude totale.

Le S26+ ne serait pas en reste. Son écran QHD de 6,7 pouces ainsi que ses capteurs photo améliorés de 50 Mpx (principal et ultra grand-angle) devraient garantir des clichés homogènes et détaillés. Le téléobjectif 3x de 12 Mpx et la batterie de 4 900 mAh sembleraient largement suffisants pour tenir la journée.

Quant au S26 classique, il miserait sur la compacité avec un écran QHD de 6,3 pouces. Les mêmes capteurs que le S26+. Le smartphone embarquerait une batterie un peu plus modeste, entre 4 200 et 4 300 mAh.

Pour le processeur, Samsung prévoirait une répartition régionale. L’Exynos 2600 sur certains marchés, le Snapdragon 8 Gen 5 Elite ailleurs. Cette différence pourrait influencer la vitesse, les fonctions IA et même l’autonomie selon l’endroit où vous achetez votre smartphone.

Une toute autre expérience utilisateur

Si ces caractéristiques se confirment, on peut dire que Samsung veut élever le niveau pour toute la gamme. Les capteurs 50 MP sur les modèles de base garantissent des photos plus uniformes. Tandis que l’Ultra conserve son statut de téléphone premium avec ses 200 MP et son S Pen.

Les écrans QHD partagés promettraient une meilleure lisibilité des textes et des vidéos, même sans passer par l’Ultra. Pour les utilisateurs, cela signifie donc une expérience haut de gamme plus accessible.

Ainsi, d’après le leak, les galaxy S26 et S26+ deviennent de solides compagnons du quotidien. Or, l’Ultra se concentre sur la productivité et la créativité. Les mises à jour photo visent à simplifier la vie. Cela avec moins de complications et plus de réussite, même pour les amateurs.

Alors, que nous réserve Samsung ? La prochaine étape sera de confirmer les détails sur l’appareil photo, la batterie et la répartition exacte des processeurs. Toutefois, il faudra rester attentif aux clichés pris avec les capteurs 200 Mpx et 50 Mpx. Il faudra aussi scruter les annonces officielles concernant l’écran de confidentialité et les autres fonctionnalités.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.