Galaxy S26 : Samsung dévoile les 3 plus grosses nouveautés, découvrez-les vite

Parmi toutes les rumeurs qui circulent sur le Galaxy S26, trois nouveautés sortent du lot. Et elles risquent bien de changer la manière dont on perçoit un smartphone Samsung.

Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre 2025, Daniel Araujo, vice-président de l’expérience mobile chez Samsung, n’a pas caché son enthousiasme. C’était l’occasion parfaite pour les fans de technologie de découvrir les nouveautés du Galaxy S26. Et elles sont au rendez-vous. Pour une fois, Samsung ne garde pas tout sous silence. L’anticipation est à son comble, surtout face à l’iPhone 17 qui arrive aussi sur le marché.

L’IA à votre service, plus futée que jamais

Samsung met l’IA au cœur de son Galaxy S26. Comme beaucoup d’autres marques, me direz‑vous. Mais Samsung y ajoute sa touche personnelle. Selon Daniel Araujo, cette IA de nouvelle génération sera « centrée sur l’utilisateur », avec des fonctionnalités encore plus intelligentes pour faciliter la vie au quotidien.

Bien sûr, sur les précédents modèles, l’IA a déjà fait ses preuves. Mais le Galaxy S26 promet de pousser cette expérience encore plus loin avec la nouveauté. Alors, ça change quoi ? D’abord des photos améliorées automatiquement. Mais aussi des recommandations personnalisées et d’assistants plus réactifs.

Certes, le futur smartphone serait capable de comprendre vos habitudes. L’IA vous suggèrerait des actions avant même que vous y pensiez. Elle assurerait aussi de rendre chaque interaction plus fluide. Samsung veut que votre téléphone devienne presque prémonitoire.

Et les autres nouveautés du Galaxy S26 ?

L’IA n’est la seule nouveauté qui fera vibrer les futurs utilisateurs du Galaxy S26. En effet, ce smartphone pourrait être aussi équipé du tout nouveau processeur Exynos 2600 de Samsung. Il s’agit d’une puce gravée en 2 nanomètres. C’est une première pour la marque !

Certains modèles pourraient même embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 5 « For Galaxy », déjà reconnu pour sa puissance et son efficacité énergétique. Cela promet évidemment des performances accrues pour toutes les tâches sans le moindre ralentissement.

Et la troisième nouveauté du Galaxy S26 devrait ravir tous les passionnés de photo. Car l’appareil pourrait intégrer de nouveaux capteurs photos, prêts à sublimer chaque moment capturé.

Cette avancée devrait améliorer la qualité des images, même en basse lumière. Le téléobjectif 3x de 10 Mpx, introduit sur la gamme Galaxy S22, pourrait encore être optimisé. Tandis que l’ultra grand-angle de 12 Mpx, utilisé depuis le Galaxy S20, verra ses performances renforcées.

Pour les amateurs de photographie mobile, cela signifie non seulement des clichés non seulement plus nets, mais aussi des couleurs plus justes et des détails incroyables. Samsung semble décidé à faire du Galaxy S26 un véritable studio photo miniature dans votre poche.

