Samsung Galaxy S26 : on a une très mauvaise nouvelle

Le Samsung Galaxy S26 devait débarquer avec son lot de promesses, mais une mauvaise nouvelle vient tout gâcher. Apparemment, Samsung a décidé de tester votre patience.

Chaque année, Samsung attire tous les regards avec sa nouvelle série Galaxy S. Cette fois, c’est le Galaxy S26 qui promet de faire sensation. Car à en croire les rumeurs, il vient avec des performances dopées, un design repensé et des fonctions technologiques ambitieuses. Les fans sont déjà impatients, mais il semble que leur attente ne sera pas exactement comme prévue.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Galaxy S26 : une mauvaise nouvelle pour les impatients

C’est désormais presque certain. Le lancement de la série Samsung Galaxy S26 ne fera pas en janvier. Le smartphone n’arrivera en effet pas avant mars 2025. Plusieurs sources fiables, dont les célèbres leakers Ice Universe et Setsuna Digital, confirment que la firme a décidé de repousser la sortie de deux mois.

Selon les premières informations, cette mauvaise nouvelle sur le Galaxy S26 n’aurait rien d’un simple hasard. Des rapports récents affirment que l’abandon du modèle Galaxy S26 Edge en serait l’une des raisons.

I just want to add, the S25 Edge didn't fail because the product was bad, or even that the market doesn't want it (yet).



It failed because Samsung didn't have a concrete launch strategy for it. Teasing it at unpacked created hype and awareness, then it didn't launch for months,… https://t.co/pA34dk4XPB pic.twitter.com/soBBOtT7Dk — Daniel Scuteri (@daniel_scuteri) October 16, 2025

Les ventes du S25 Edge n’auraient pas été à la hauteur des attentes. Ce qui pousse donc Samsung à revoir sa copie. Le constructeur prévoit de remplacer ce modèle par un Galaxy S26 Plus. Un appareil inédit qui viendrait combler l’espace entre la version standard et l’Ultra.

Ce changement de cap serait évidemment intervenu très tardivement dans le calendrier de production. Ainsi, les équipes ont besoin de plus de temps pour finaliser le développement du nouveau modèle. Mais aussi pour ajuster la chaîne d’approvisionnement.

Des hésitations, mais aussi des nouvelles ambitions technologiques

L’annulation du Galaxy S26 Edge n’est pas la seule explication du retard. Des fuites affirment qu’en interne, Samsung hésiterait encore sur plusieurs choix techniques et marketing. Le nom même du smartphone aurait changé plusieurs fois.

Chaos, Hope and Delays



Galaxy S26 series could be delayed to March 2026 as Samsung reorganizes the lineup and changes some specifications pic.twitter.com/u301o3OhpR — Anthony (@TheGalox_) October 19, 2025

La marque aurait un temps envisagé de baptiser son prochain fleuron Samsung Galaxy S26 Pro. Cela avant de revenir à une appellation plus classique.

Le processeur serait aussi un autre dossier sensible de ce retard. Car Samsung jonglerait encore entre ses puces maison Exynos 2600 et les Snapdragon de Qualcomm.

Ce délai pourrait toutefois permettre à Samsung de peaufiner plusieurs nouveautés attendues. D’abord, il y a l’arrivée de multiples assistants IA pour concurrencer directement l’Apple Intelligence.

La marque semble aussi travailler sur un un design plus arrondi et un Galaxy S26 Ultra encore plus performant côté photo. Le smartphone devrait arriver avec des capteurs optimisés et une meilleure gestion logicielle.

Bref, ce report est une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent avec impatience le Galaxy S26. Mais il pourrait se révéler utile pour un lancement plus abouti. Reste cependant à prendre ces informations avec prudence, car rien n’est encore officiel.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.