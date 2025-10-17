Samsung : le Galaxy S26 Edge annulé à la dernière minute ?

Selon plusieurs sources, le constructeur aurait annulé le Galaxy S26 Edge, pourtant attendu pour janvier 2026. Ce modèle, censé succéder au Galaxy S25 Edge et remplacer la version « Plus » dans la gamme, ne verrait finalement jamais le jour.

Le Galaxy S26 Edge devait être présenté en janvier 2026, aux côtés des S26 et S26 Ultra. Ce lancement était particulièrement attendu. Pour cause, avec ses leaks prometteurs, mêlant design affiné et performances revues à la hausse, tout laissait penser que Samsung préparait un vrai coup d’éclat.

Pourtant, le constructeur aurait changé ses plans à la dernière minute. Car le S26 Edge aurait été annulé, avant même son annonce officielle. Pourquoi donc une telle décision ?

Pourquoi Samsung aurait-il annulé son Galaxy S26 Edge ?

C’est sans doute la question que vous vous posez. Et la réponse remonterait au Galaxy S25 Edge. Dévoilé en janvier 2025 puis commercialisé en juin, ce smartphone devait marquer le début d’une nouvelle ère. C’est en tout cas ce que beaucoup espéraient.

Avec une épaisseur de seulement 5,8 mm, Samsung promettait un smartphone élégant, léger et futuriste. L’idée est de prendre une longueur d’avance sur Apple et son iPhone Air 5,6 mm, annoncé quelques mois plus tard.

Mais l’histoire ne s’est pas déroulée comme prévu. Car la finesse a un prix, et pas qu’au sens figuré. Le S25 Egde est proposé à 1 099 dollars. Bien plus cher que le Galaxy S25 et à peine moins que le modèle Ultra.

I just want to add, the S25 Edge didn't fail because the product was bad, or even that the market doesn't want it (yet).



It failed because Samsung didn't have a concrete launch strategy for it. Teasing it at unpacked created hype and awareness, then it didn't launch for months,… https://t.co/pA34dk4XPB pic.twitter.com/soBBOtT7Dk — Daniel Scuteri (@daniel_scuteri) October 16, 2025

Pourtant, ses concessions étaient notables. La batterie a été réduite à 3 900 mAh, ce qui a déçu de nombreux utilisateurs sur le plan de l’autonomie. En plus, l’absence de zoom optique a frustré une partie du public.

D’après le site sud-coréen Newspim, le S25 Edge n’a atteint que 1,31 million d’unités vendues en août 2025. Loin derrière les 8,28 millions du Galaxy S25 ou les 12,18 millions du S25 Ultra. Bref, la version Edge n’a pas trouvé son public jusqu’à aujourd’hui. Et Samsung ne semble pas prêt à retenter l’expérience.

Et pour les autres modèles ?

Il faudrait croire que Samsung aurait retenu la leçon après l’échec commercial du Galaxy S25 Edge. Selon les rumeurs, la marque aurait non seulement annulé la production du S25 Edge, mais aussi abandonné le développement du Galaxy S26 Edge.

Ainsi, en janvier 2026, seuls trois modèles pourraient être dévoilés. D’abord, le Galaxy S26, successeur du S25. Puis le S26+, qui reviendrait à la place laissée vacante par le S25 Edge. Enfin, le S26 Ultra, toujours au sommet de la gamme.

Le retour du modèle Plus marquerait donc la fin d’une expérience très courte pour la série Edge, à peine un an après son lancement. Mais cela ne signifierait pas la fin définitive du concept. Rien n’indique que Samsung ne retravaillerait pas sa formule.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Samsung aurait-il eu raison de laisser tomber le S26 Edge ? Ou aurait-il dû lui donner une seconde chance ? Donnez votre avis en commentaire.

