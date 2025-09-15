Le Galaxy S26 loin derrière l’iPhone 17 ? Ca sent le gros flop pour Samsung

Alors que Samsung prépare l’arrivée de son Galaxy S26 Pro, les premières fuites ne sont pas bonnes. Améliorations minimes et changement de nom discutable en vue. Duel perdu d’avance face à l’iPhone 17.

À chaque sortie d’un nouveau Galaxy S, on s’attend à un petit bond technologique. Plus de puissance, de meilleures caméras, un écran qui en met plein la vue… Bref, le genre de nouveautés qui justifient le prix toujours plus corsé des smartphones premium.

Mais si l’on en croit les dernières indiscrétions du leaker @UniverseIce, le Galaxy S26 Pro pourrait bien manquer de cette étincelle.

Un Galaxy S26 Pro qui ne fait pas vraiment « Pro »

As far as I know, the biggest upgrade of the Galaxy S26 Pro is simply adding the word “Pro” to its name. The ultra-wide camera has been replaced with a useless 50MP sensor, the main camera uses a new model but the size remains unchanged, and the telephoto is still the industry’s… pic.twitter.com/qPIn2SBWkQ — PhoneArt (@UniverseIce) September 11, 2025

Le premier point critiqué, c’est l’écran. Selon les dires, le S26 Pro conserverait une dalle 1080p, exactement comme celle du Galaxy S25. Pendant ce temps, l’iPhone 17 affiche fièrement une résolution supérieure, flirtant avec les 1206 x 2622 pixels.

Puis, il y a le fameux téléobjectif censé donner une touche professionnelle aux clichés. Apparemment, il resterait bloqué sur un capteur 10 Mpx. Un chiffre qui n’a pas bougé depuis des années et qui commence à sentir le moisi.

Bien sûr, il y aurait quelques retouches. Samsung intégrerait un nouveau capteur ultra grand-angle de 50 Mpx, contre 12 Mpx auparavant. Mais même là, les critiques fusent. @UniverseIce n’y voit rien d’enthousiasmant, qualifiant cette mise à jour « d’inutile ».

La promesse d’un appareil photo principal revu existe, mais là encore, la taille du capteur ne bougerait pas. Bref, beaucoup de chiffres, peu de magie. On a connu Samsung plus audacieux.

L’iPhone 17 creuse l’écart et ridiculise la concurrence

Pendant que Samsung fait le minimum syndical, Apple avance ses pions avec l’assurance d’un champion du monde. L’iPhone 17 aligne des caractéristiques qui laissent son rival coréen dans le rétroviseur. Avec son appareil photo principal de 48 Mpx, son ultra grand-angle du même calibre et son chipset A19, l’appareil affiche une puissance brute.

Certes, l’iPhone 17 ne possède pas de téléobjectif. Ce qui pourrait sembler une faiblesse sur le papier. Toutefois, face au minuscule capteur de 10 Mpx annoncé pour le Galaxy S26 Pro, l’argument tombe un peu à plat.

D’autant qu’Apple a misé sur une amélioration visible de ses capteurs existants. Ce, renforcée par une meilleure autonomie et un taux de rafraîchissement optimisé.

Alors, Samsung joue-t-il déjà la partie perdante ?

Il reste une nuance à apporter : @UniverseIce a la réputation d’être sévère, parfois trop, envers Samsung. Peut-être que certaines surprises se cachent encore dans les cartons de la marque.

Un nouveau chipset est attendu, et il pourrait apporter un souffle de puissance capable de calmer les critiques. Cela dit, pour l’instant, les signaux envoyés sont loin d’être rassurants.

Le problème, c’est que les attentes montent dès qu’un constructeur ose apposer l’étiquette « Pro ». Le public veut du concret, pas des demi-mesures. Et face à un iPhone 17 qui aligne les atouts avec une sérénité presque arrogante, Samsung ne peut pas se permettre de sortir un modèle qui donne l’impression d’un simple Galaxy S25 bis.

Si la firme coréenne n’arrive pas à inverser la tendance d’ici l’annonce officielle, elle risque d’offrir à Apple une victoire par KO sans même avoir combattu.

