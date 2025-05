Samsung Galaxy S25 Edge : mais c’est quoi cette batterie ridicule ?

Samsung a lancé les smartphones Galaxy S25 plus tôt cette année. Mais sachez que dans la gamme, il n’y a pas que le modèle de base, l’Ultra et le Plus. Un autre, le Galaxy S25 Edge, est aussi de la partie.

Seulement, le Galaxy S25 Edge n’a été officialisé que le 12 mai 2025. Pour info : les précommandes sont déjà ouvertes pour ce téléphone ultra fin, le plus fin jamais conçu par Samsung. Disponible en noir, bleu glacier et argent, il est facturé 1 099 dollars.

Mais je préfère vous prévenir. Ce smartphone fait tourner les têtes, c’est sûr. Cependant, il fait aussi lever les sourcils côté autonomie. Allons découvrir ses caractéristiques, vous allez comprendre.

De quoi le smartphone a l’air ?

Le Galaxy S25 Edge est un smartphone ultra fin, avec une épaisseur de seulement 5,8 mm. Il embarque un écran OLED plat de 6,7 pouces, cadencé à 120 Hz et affichant une résolution de 1440 × 3120 pixels.

À l’arrière, on retrouve du Gorilla Glass Victus 2, tandis que la façade bénéficie du tout nouveau Gorilla Glass Ceramic 2. Une meilleure résistance aux rayures garantie donc ! Quant au châssis, il est en titane, comme celui du S25 Ultra.

Côté photo, contrairement aux autres modèles de la série, le S25 Edge ne dispose que de deux capteurs photo à l’arrière.

Un module principal de 200 mégapixels, identique à celui du S25 Ultra, et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il n’y a pas de téléobjectif, ce qui constitue un recul par rapport au modèle de base.

À l’avant, un capteur de 12 MP assure les selfies. Les modules photo dépassent légèrement du boîtier, ce qui nuit à la stabilité du téléphone lorsqu’il est posé à plat.

Parlons de ce que le S25 Edge a dans le ventre

Le Galaxy S25 Edge embarque le processeur Snapdragon 8 Elite. Il propose 12 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go de stockage. Ce qui n’est pas du tout décevant.

Bien évidemment, qui dit téléphone fin dit espace interne contraint. Cela se sent d’ailleurs immédiatement sur le volet photographique.

Sans tourner longtemps autour du pot, Samsung a dû sacrifier la capacité de la batterie pour avoir la finesse du modèle Edge. Elle est à seulement 3 900 mAh, contre 4 900 mAh pour le Galaxy S25 Plus.

C’est un écart de 20 %. Traduction : si comme pour tout le monde, pour vous, l’autonomie est la plus importante, ce smartphone ultra fin de Samsung n’est pas l’idéal.

D’autant plus que la recharge rapide plafonne à 25 W. Visiblement, avec ce modèle, Samsung a priorisé la finesse au détriment de l’autonomie.

Quoi qu’il en soit, le Galaxy S25 Edge sera officiellement commercialisé le 30 mai. Ne le ratez pas (ou faites comme si je n’ai rien dit).

Et n’hésitez pas à nous laisser en commentaire votre avis sur ce smartphone de Samsung !

