Android Auto déroute les conducteurs équipés d’un vieux smartphone… êtes-vous concerné ?

Voilà une bonne raison de remplacer son vieux smartphone, car Android Auto ne fonctionne plus sur les modèles anciens. Pour les utilisateurs concernés, cette situation risque d’être gênante.

Il semble qu’avoir un smartphone récent ne soit pas seulement une question de tendance, mais une nécessité. Certaines applications phares, comme Waze ou YouTube, ont déjà cessé de fonctionner correctement sur les anciens appareils.

Android Auto devient désormais le nouveau point de rupture. Alors, faut-il envisager de changer de téléphone ? Pour les conducteurs, la question se pose sérieusement, tant cette application est devenue importante pour se déplacer en toute sécurité.

Android Auto : la fin de la compatibilité pour les anciens smartphones

Avec la version 15.5 d’Android Auto, Google impose désormais Android 9 comme version minimale. C’est-à-dire les smartphones sous Android 8, même fonctionnels, ne pourront plus profiter de l’expérience complète de l’application.

💥 C’est fini pour Android 8 !

Google met sa menace à exécution : la mise à jour Android Auto 15.5 bloque l’appli sur les anciens smartphones.



Seuls les téléphones sous Android 9 et + pourront encore en profiter.



Votre mobile est-il concerné ? 🤔#AndroidAuto #Google #Technews… pic.twitter.com/qP3HaMe63J — newsbook mobilax (@newsbookmobilax) October 21, 2025

Que se passe-t-il alors si l’appareil est encore sous Android 8 ? Il serait possible que l’application puisse continuer à fonctionner temporairement.

Pourtant, Google pourrait bientôt bloquer la connexion entre Android Auto et ses serveurs. Ce qui rend évidemment la navigation et l’accès aux fonctionnalités de divertissement impossibles.

Pour le moment, cette restriction concerne uniquement les bêta-testeurs. Toutefois, le déploiement global est imminent. Dans les prochaines semaines, tous les utilisateurs seront concernés.

Que faire si vous êtes touché ?

Google n’a tout de même pas pensé à pénaliser la majorité de ses utilisateurs. Selon ses chiffres d’avril 2025, seulement 1 % des smartphones Android tournent encore sous Android 8. Et une petite fraction est même sous Android 8.1. La plupart des conducteurs avec un vieux téléphone continueront donc à profiter normalement d’Android Auto.

Mais si jamais votre smartphone est concerné, rassurez-vous, plusieurs solutions existent. La plus simple reste de mettre à jour votre appareil vers Android 9. Si le fabricant propose une version plus récente, mieux vaut directement passer à cette mise à jour.

Et si aucune mise à jour n’est possible, il faudra envisager de remplacer votre téléphone. Pas encore le budget pour un nouvel appareil ? Il existe plusieurs alternatives à Android Auto qui fonctionnent même sur les anciens modèles de smartphones.

Il y a AutoMate qui offre une interface personnalisable avec des fonctionnalités de commande vocale. Drivemode fera aussi une excellente alternative. Car l’application propose une interface simplifiée et des commandes vocales pour une conduite plus sûre.

