5 smartphones « innocents » éjectés d’Android Auto : upgrade urgent !

Largués par la mise à jour 15.5, les smartphones restés sur Android 8.0 ou une version antérieure perdront l’accès à Android Auto dès 2025.

Google vient de lancer Android Auto 15.5, une version qui exige au minimum Android 10 pour fonctionner. Les appareils bloqués sur Oreo ou plus anciens quittent donc définitivement la route connectée. Pour celles et ceux qui utilisent Android Auto au quotidien, l’upgrade devient une étape urgente.

La fin du support pour Oreo et Pie

Début octobre, certains conducteurs remarquent la disparition soudaine de GameSnacks. La collection de mini-jeux intégrée à Android Auto. Quelques jours plus tard, un modérateur du forum Android Auto précise qu’il s’agissait d’un simple bug, rapidement corrigé.

Le correctif arrive avec la version 15.3, restaurant GameSnacks sur les écrans embarqués. Mais l’analyse de la bêta 15.5 révèle que les phones sous Android 8 (Oreo) ne seront plus pris en charge sur Android Auto.

Google avait discrètement annoncé ce changement dès juillet 2024 sur sa page d’assistance. En outre, Android 9 (Pie) sera lui aussi abandonné dès la prochaine mise à jour stable.

Concrètement, tous les smartphones incapables d’installer Android 10 deviendront incompatibles avec Android Auto. Ce choix technique, justifié par la volonté de renforcer stabilité et sécurité, exclut des modèles encore largement utilisés.

Les versions plus anciennes d’Android ne possèdent plus les composants nécessaires pour supporter les optimisations d’Android Auto. Google concentre désormais ses efforts sur les phones capables de gérer les nouvelles animations, interactions vocales et synchronisations graphiques du lecteur audio.

Les smartphones largués par Android Auto

Le Samsung Galaxy S7 ouvre la liste des coupables. Bloqué sur Android 8.0, ce phone peut se connecter à Android Auto via câble USB, mais l’écran reste noir.

La navigation GPS disparaît avec et aucune mise à jour ne corrige le problème. Google recommande le Galaxy S24 comme alternative, plus récent et compatible.

Le OnePlus 3 suit de près. Ce flagship abordable de 2016, équipé d’un Snapdragon 820, ne reçoit plus de mises à jour. Pour conserver Android Auto, le OnePlus 12 prend le relais et supporte Android 15 nativement.

Troisième sur la liste, le Xiaomi Mi 5. Commercialisé en 2016 pour rivaliser avec les géants, il culmine à Android 8.0. Son successeur logique, le Xiaomi 14, maintient Android Auto sans accroc.

Dévoilé en 2017, le Huawei P10 complète le quatuor. Huawei conseille le Pura 70 pour contourner les restrictions et profiter pleinement d’Android Auto.

Enfin, le Google Pixel original ferme la liste. Remplacer ce phone par le Pixel 9 permet d’accéder à Gemini et à ses suggestions intelligentes. Les conducteurs peuvent ainsi tester la connexion sans fil et oublier les câbles encombrants pour relier Android Auto et smartphone.

