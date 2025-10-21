OnePlus 15 va pulvériser tous les records d’autonomie avec sa batterie surdimensionnée

C’est officiel ! OnePlus vient de confirmer ce que les rumeurs annonçaient depuis des mois. Son futur smartphone, le OnePlus 15, embarquera une batterie hors norme de 7 300 mAh. On peut donc s’attendre à une autonomie nettement élevée.

À une époque où toutes les marques jurent par l’IA et les capteurs photo surdimensionnés, OnePlus préfère tracer sa propre route. Pas de promesses futuristes, mais une priorité simple et concrète : l’autonomie.

Car on ne va pas se mentir, avoir un smartphone ultra-puissant, c’est bien. Mais devoir le recharger deux fois par jour, c’est beaucoup moins fun. Avec le OnePlus 15 et sa batterie XXL, la marque promet enfin un téléphone qui tient vraiment la distance.

Une batterie XXL ? du jamais-vu chez OnePlus

Depuis le OnePlus 11, la marque monte en puissance à chaque génération. Mais cette fois, elle passe à la vitesse supérieure. Déjà, le OnePlus 13 atteignait 6 000 mAh, soit 600 mAh de plus que le 12. Le OnePlus 15, lui, pousse l’extrême avec une énorme batterie de 7 300 mAh.

Si cette capacité se confirme, le téléphone dépasserait de près de 30 % l’autonomie moyenne des flagships actuels. Pour se rendre compte de l’ampleur, la batterie du Galaxy S24 Ultra fait 5 000 mAh. Celle de l’iPhone 15 Pro Max est 4 441 mAh.

Bien sûr, cette histoire de batterie n’est pas seulement une question de taille. Car avec une telle capacité, le OnePlus 15 pourrait tenir deux jours complets sans recharge. Voire plus en usage modéré.

Et comme OnePlus ne fait jamais les choses à moitié, le smartphone devrait aussi conserver sa charge ultra-rapide maison. La fameuse SuperVOOC de 150 W. Il suffira donc de 20 minutes pour passer de 0 à 100 %.

Plus d’autonomie, et bien d’autres surprises !

Le OnePlus 15 ne se contente pas d’une batterie XXL. Sous le capot, c’est du sérieux. On sait que le smartphone tourne avec la toute nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Celle-ci est épaulée par 12 à 16 Go de RAM.

Et si l’on en croit les premiers scores apparus sur Geekbench, le OnePlus 15 s’annonce comme un monstre de rapidité. Car il promet plus de 10 000 points en multicœur.

Côté logiciel, on retrouvera Android 16 avec un OxygenOS plus fluide que jamais. Bref, tout pour que l’expérience soit ultra réactive, même avec plusieurs applis lourdes ouvertes.

Parce qu’il ne suffit pas d’être costaud à l’intérieur, OnePlus soigne aussi le look. La version Absolute Black, déjà aperçue dans une vidéo promotionnelle, mise sur une résistance accrue aux rayures. Trois autres coloris viendront compléter la gamme, pour ceux qui aiment un peu plus de fantaisie.

L’écran de ce OnePlus sera un AMOLED LTPO 2K à 120 Hz. Ce qui est sûr, c’est qu’il promet donc un affichage ultra-fluide et une luminosité record.

Alors, quand pourra-t-on enfin mettre la main sur ce smartphone très prometteur ? Très bientôt ! Car le OnePlus 15 avec sa grande batterie sera officiellement dévoilé le 27 octobre.

