Matrix : la France mise sur ce protocole libre pour bâtir sa messagerie ultra-sécurisée

La France débranche les géants du cloud et branche Matrix. Ce protocole libre et décentralisé devient son arme pour reconquérir sa souveraineté numérique.

La tech souveraine est en marche ! Oubliez les GAFAM. La France passe à l’offensive et devient le premier État partenaire de la Fondation Matrix. C’est une annonce majeure, surtout pour nous, les passionnés de sécurité et de décentralisation. Ce pari audacieux propulse évidemment l’Hexagone en tête de la révolution open source européenne. Mais pourquoi Matrix ? Et surtout, qu’est-ce que ça change pour l’avenir de la communication digitale ?

Reprendre le contrôle !

Quand on évoque Matrix, on pense aussitôt au film culte de science-fiction. Mais ce qu’on va parler ici n’a rien d’une fiction. Il s’agit d’un protocole open source développé par la Fondation Matrix, sur lequel repose Tchap, la messagerie sécurisée des agents publics français.

Contrairement à la majorité des outils de communication actuels, Tchap ne dépend ni de Microsoft, ni de Google. Et ce détail change tout. Car ce mardi 21 octobre, la Direction interministérielle du numérique (DINUM) a annoncé un partenariat officiel avec la Fondation Matrix. De ce fait, la France devient le premier État au monde à investir financièrement et techniquement dans le développement de ce protocole.

Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce qu’il s’agit de reprendre le contrôle. Matrix permet à chaque organisation de gérer son propre serveur, tout en pouvant communiquer avec les autres. Un peu comme Internet, mais version messagerie. Cette architecture décentralisée évite ainsi de confier des données sensibles à des entreprises étrangères

La France, moteur de l’innovation Matrix

« Avec ce partenariat, nous faisons le choix d’un investissement de long terme dans un commun numérique stratégique », assure Stéphanie Schaer, directrice de la DINUM. De son côté, Amandine Le Pape, cofondatrice de Matrix.org, espère que cette initiative française servira d’exemple. Car si les logiciels libres sont gratuits, leur évolution demande du temps, du talent et des moyens.

Mais France ne veut pas seulement utiliser Matrix. Elle veut l’améliorer. En effet, les équipes de la DINUM participent activement au développement du protocole.

Parmi leurs priorités, un nouvel algorithme baptisé Sliding Sync, destiné à rendre les échanges plus rapides et plus fluides. C’est une expérience utilisateur à la hauteur des meilleures applis de messagerie actuelles.

Un autre projet sur les rails est la création d’une border gateway. Il s’agit d’une passerelle de sécurité pensée pour relier différentes organisations.

L’idée est de permettre aux administrations et entreprises d’échanger sans le moindre risque de fuite. Ces nouveautés seront dévoilées en avant-première lors de grands événements open source, comme le FOSDEM 2026 et l’Open Source Experience à Paris.

