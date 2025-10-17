Reddit lance sa recherche IA en France : fin de l’ère Google ?

Reddit vient de déployer en France sa recherche alimentée par l’IA, baptisée Reddit Answers. Les utilisateurs français peuvent désormais tester cette recherche intelligente directement depuis la barre de recherche Reddit, sur mobile comme sur desktop.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

La recherche évolue, et avec elle nos habitudes. Avant, on avait le réflexe d’aller sur Google pour trouver une réponse, un tuto ou un avis. Mais maintenant, les choses changent.

L’ère de la recherche conversationnelle est en marche, portée par des IA toujours plus performantes. Et le dernier à rejoindre la danse, c’est Reddit. Le réseau communautaire lance en effet en France Reddit Answers, son outil de recherche boosté à l’IA.

Reddit Answers : une recherche plus humaine grâce à l’IA

Depuis toujours, Reddit est ce coin d’Internet où les gens débattent de tout. On y parle jeux vidéo, IA, crypto, ou encore réalité virtuelle. Bref, de la tech sous toutes ses formes. Pas étonnant qu’il soit devenu une référence mondiale du web communautaire.

Ces derniers mois, la plateforme multiplie les innovations. Elle a ajouté de nouveaux filtres de contenu pour mieux personnaliser l’expérience utilisateur. Elle a aussi bloqué l’accès aux publications adultes pour les mineurs. Et désormais, elle passe à la recherche conversationnelle dopée à l’IA.

Ce qui fait la différence avec Reddit Answer, c’est que l’outil fournit une réponse synthétique issue des discussions de la communauté. C’est-à-dire que les réponses viennent directement des milliers de messages postés sur les subreddits concernés. Cela, peu importe votre question.

Vous pouvez être tranquille. Les résultats ne proviennent ni de sites commerciaux, ni de texte généré au hasard. Cette approche est évidemment différente de celle de Google, où il faut souvent parcourir plusieurs liens avant de tomber sur une réponse pertinente.

Il parle désormais français

C’est une bonne nouvelle pour ceux qui ne maîtrisent pas l’anglais. Puisque cette recherche IA de Reddit arrive enfin en français. Elle est aussi disponible en portugais, espagnol, italien et allemand.

#Reddit Answers, l'IA qui répond à vos questions en consultant les communautés, est enfin disponible en français. pic.twitter.com/XhdsU2UsFm — Romain Leclaire (@romain_leclaire) October 3, 2025

Et ce n’est que le début. Parce que dès 2026, Reddit prévoit d’ajouter les langues asiatiques notamment le japonais, le coréen et l’hindi. L’idée est d’élargir encore son empreinte internationale. L’objectif affiché par Reddit est ambitieux. Celui de devenir une plateforme de recherche multilingue, collaborative et mondiale.

Alors, est-ce que Reddit pourrait réellement menacer Google ? Pas à court terme, mais l’idée n’a plus rien d’impossible. Parce que les internautes, surtout les plus jeunes, veulent désormais des réponses rapides, contextualisées et humaines. D’ailleurs, qui ne veut pas ça ? Or sur ce point, Reddit a une longueur d’avance. Sa force, c’est sa communauté.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.