Google investit $10 milliards en Inde : la véritable raison va vous surprendre

Le géant Google vient d’annoncer un plan d’investissement massif de 10 milliards de dollars en Inde. Le but ? Un projet très stratégique, mais qui risque de vous surprendre.

Un terrain de jeu de 1,4 milliard d’habitants

La raison la plus évidente, et la plus fondamentale, c’est la démographie. Avec plus de 1,4 milliard d’habitants, l’Inde est le pays le plus peuplé du monde. Et c’est le plus grand marché numérique encore en pleine croissance. Des centaines de millions d’Indiens arrivent sur Internet pour la première fois, directement via leur smartphone. Pour Google, c’est un réservoir quasi infini de nouveaux utilisateurs pour ses services.

Le véritable « pétrole » : la diversité linguistique

Mais la vraie raison, celle qui va vous choquer, ce n’est pas le nombre d’utilisateurs. C’est la nature de leurs données. L’Inde, c’est un continent linguistique qui enregistre 22 langues officielles et des centaines de dialectes. Et pour une IA comme Gemini, dont le prochain grand défi est de devenir vraiment « multilingue » et « multiculturelle », c’est une mine d’or. C’est le « pétrole » le plus précieux qui soit.

Entraîner une IA qui comprend le monde, pas seulement l’Occident

Les IA actuelles ont un gros défaut. Elles ont été entraînées surtout sur des données en anglais. Elles « pensent » et « voient » le monde à travers un prisme très occidental. Pour devenir une IA vraiment globale, Gemini a besoin de se nourrir de la diversité du monde.

En investissant en Inde, Google s’assure un accès privilégié à un flux de données textuelles, vocales et visuelles d’une richesse culturelle et linguistique inégalée. Le but, c’est de créer une IA capable de comprendre et de parler avec fluidité en hindi, en bengali ou en tamoul. Et de saisir les nuances culturelles qui vont avec.

Un centre de données pour contourner les lois sur la souveraineté

Et la construction d’un gigantesque centre de données en Inde, ce n’est pas qu’une question de capacité. C’est aussi une réponse stratégique aux nouvelles lois sur la souveraineté des données.

De plus en plus de pays, dont l’Inde, exigent que les données de leurs citoyens soient stockées et traitées sur leur propre territoire. En construisant cette infrastructure locale, Google ne fait pas que se conformer à la loi. L’entreprise s’assure un accès durable au flux de données indiennes. Un avantage concurrentiel que ses rivaux auront du mal à égaler.

La bataille pour le « prochain milliard » d’utilisateurs

Au final, cet investissement de 10 milliards, c’est une bataille pour l’avenir. Le « prochain milliard » d’internautes ne viendra pas des États-Unis ou de l’Europe. Il viendra de pays comme l’Inde, l’Indonésie ou le Brésil.

L’entreprise qui réussira à créer l’IA qui comprend le mieux ces nouvelles populations prendra une avance décisive pour les années à venir. Google ne mise pas sur le présent de l’Inde. L’entreprise investit sur son futur. Et sur le rôle central que ce pays va jouer dans la prochaine phase de la révolution numérique.

