La bombe nucléaire française est la seule à faire trembler Moscou

Pendant que Poutine brandit la menace nucléaire, ses généraux redoutent surtout la bombe française. Un document déclassifié révèle pourquoi Moscou la prend très au sérieux.

Un rapport confidentiel commandé par le ministère britannique de la Défense vient de lever le voile sur la perception russe du nucléaire européen. Ce document comporte une cinquantaine de pages. Il a été réalisé par la Rand Corporation, un influent think tank américain proche de l’armée de l’air des États-Unis. Pendant plusieurs mois, cinq chercheurs ont analysé des centaines de sources russes : colloques militaires, documents officiels, publications académiques et revues spécialisées. Objectif : comprendre comment les hauts gradés russes évaluent la dissuasion nucléaire française et britannique.

Les résultats, récemment déclassifiés, sont aussi inattendus qu’instructifs. Pour la première fois depuis des années, la France apparaît comme une puissance nucléaire crédible et respectée. Et surtout, elle est redoutée par Moscou.

Une dissuasion française jugée plus solide

Alors que Paris dispose de 290 ogives nucléaires et Londres de 225, les Russes estiment que la doctrine française est plus cohérente et plus ferme que celle du Royaume-Uni. Selon l’étude, les responsables militaires russes considèrent la France comme « indépendante, souveraine et technologiquement complète » dans la gestion de son arsenal.

Cette perception s’explique par la continuité de la posture française, restée stable depuis plus d’une décennie. Pendant que Londres débat régulièrement de réductions budgétaires et de dépendance vis-à-vis des États-Unis, Paris a poursuivi la modernisation constante de ses vecteurs nucléaires.

Les Russes notent également une grande différence politique majeure. Les dirigeants français affichent une position ferme sur la dissuasion. Contrairement à leurs homologues britanniques, souvent perçus comme alignés sur Washington. L’opinion publique française, plus favorable à la force de frappe, renforcerait encore cette crédibilité.

Une indépendance qui impressionne Moscou

Les militaires russes reconnaissent à la France une autonomie totale dans la conception, la fabrication et la modernisation de ses armes nucléaires. Un rapport russe cité dans l’étude affirme que Paris dispose d’un cycle complet de recherche et développement. La France est donc capable de concevoir des munitions sans essais réels grâce à des technologies de simulation avancées.

La Russie observe de près les progrès techniques de la dissuasion française. Les essais du missile M51, lancé depuis un sous-marin et capable d’atteindre 9 000 kilomètres, suscitent un vif intérêt. Même fascination pour les sous-marins nucléaires de classe Suffren, salués pour leur discrétion et leur polyvalence.

Dans leurs analyses, plusieurs officiers russes admettent que la France, malgré son arsenal plus limité, applique une doctrine dite “offensive dissuasive”. Autrement dit, elle se réserve la possibilité de frapper massivement et de façon ciblée. Cette doctrine s’applique à tout agresseur potentiel, qu’il soit une grande puissance ou un État voyou.

Une Grande-Bretagne jugée trop dépendante

À l’inverse, le Royaume-Uni apparaît comme un acteur secondaire. Les stratèges russes jugent son arsenal fortement dépendant des États-Unis, aussi bien sur le plan technologique que politique.

Ils rappellent que les missiles Trident utilisés par la Royal Navy sont américains et que la stratégie britannique repose largement sur les garanties de Washington. Cette dépendance fragiliserait la crédibilité du Royaume-Uni, notamment si ses relations avec les États-Unis se dégradaient.

Les analystes russes surveillent également le mouvement indépendantiste écossais, qui menace directement les bases nucléaires de Faslane. Pour Moscou, une Écosse souveraine pourrait remettre en cause la présence de l’arme atomique britannique sur son sol.

Paris et Londres, “menace stratégique” commune

Le rapport souligne un point que le Kremlin prend très au sérieux : la coopération militaire croissante entre la France et le Royaume-Uni, initiée par les traités de Lancaster House en 2010. Les chercheurs russes décrivent cette collaboration comme “une menace potentielle”, notamment si elle s’élargissait à d’autres pays européens.

Dans ce scénario, Moscou redouterait une dissuasion nucléaire européenne concertée, capable de rivaliser avec l’influence américaine au sein de l’Otan. Une hypothèse encore théorique, mais scrutée avec attention depuis les discussions allemandes sur un “partage nucléaire européen”.

Une France respectée, un signal pour l’Europe

Au final, la conclusion du rapport est claire : la Russie prend la France au sérieux. Elle voit dans sa posture nucléaire une force indépendante, moderne et crédible. Contrairement à Londres, perçue comme dépendante des États-Unis, Paris garde une position souveraine et cohérente.

Pour Moscou, la France reste “le leader européen dans le domaine des technologies nucléaires et balistiques”, capable d’assurer seule sa dissuasion sans aide extérieure. Une évaluation rare, presque flatteuse, dans le climat actuel de tension internationale.

Reste une question : la crainte russe est-elle synonyme de respect, ou le prélude à une future confrontation symbolique entre deux visions du pouvoir nucléaire ?

