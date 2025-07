La France sera le boss de l’impression 3D pour le nucléaire

Un hangar futuriste, des robots en action et du métal qui brille comme de la lave. À Romans-sur-Isère, Framatome vient d’inaugurer un centre d’impression 3D métallique entièrement tourné vers le nucléaire. Ici, on imprime des pièces destinées aux réacteurs, aux sous-marins, et parfois à des missions plus confidentielles.

Dans la Drôme, Romans-sur-Isère pourrait bien devenir la première ville spécialisée dans l’impression 3D nucléaire. Framatome y centralise désormais recherche, formation, essais et production. Les objectifs sont clairs : fabriquer localement les pièces les plus sensibles, réduire les délais et gagner en autonomie industrielle.

L’usine combine deux procédés d’impression métallique. Le premier repose sur un laser qui fond un lit de poudre. Idéal pour les composants techniques, ce procédé permet une extrême précision. Le second chauffe un fil d’acier à l’aide d’un arc électrique. Il permet d’imprimer de très grosses pièces couche après couche, sans contrainte de forme.

Réduction des déchets et fabrication au millimètre

Avec l’impression nucléaire 3D, fini les chutes de métal. Avant, on creusait dans la matière brute. Aujourd’hui, on ne dépose que ce qui est nécessaire. Ce nouveau mode de production permet de réduire considérablement la matière utilisée, de limiter la consommation d’énergie et de mieux adapter chaque pièce à sa fonction exacte.

Produire localement évite les ruptures d’approvisionnement. Dans les domaines du nucléaire ou de la défense, attendre une pièce critique pendant des mois est un problème. Avec ce centre, Framatome gagne en réactivité. Un technicien peut désormais valider un plan, imprimer une pièce et l’ajuster sur place, en quelques semaines.

Les ingénieurs de Framatome n’en sont pas à leur premier essai. Cela fait plus d’une décennie qu’ils expérimentent l’impression 3D dans des conditions réelles. Des composants ont déjà été testés en réacteur, surveillés et améliorés. Le centre de Romans-sur-Isère marque seulement la phase industrielle de cette longue montée en compétence.

Des délais raccourcis pour un parc nucléaire vieillissant

La France doit entretenir et moderniser une infrastructure nucléaire vieillissante. Ce besoin massif exige une fabrication rapide, précise et sécurisée de pièces critiques. Grâce à l’impression 3D, la réponse devient plus agile. Des composants uniques peuvent être produits à la demande, directement sur le sol français, sans passer par les circuits internationaux.

Ce centre industriel n’est pas un gadget technologique. Il marque le retour d’un savoir-faire de haute précision. À Romans-sur-Isère, le “fabriqué en France” prend une forme nouvelle, technologique et stratégique. Une manière de produire autrement, pour des secteurs qui exigent excellence, sécurité et contrôle total sur la chaîne de fabrication.

