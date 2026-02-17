Et si Microsoft changeait de vitesse pour produire des voitures ?

Imaginez un instant que Microsoft décide de passer de l’écran à la route et commence à construire des voitures. Qu’est-ce que cela donnerait au niveau fonctionnalité, design et sécurité ?

Vous aimeriez aussi connaître le résultat si Microsoft se mettait à concevoir et à vendre des voitures ? En effet, que donnerait une auto signée par le géant de Redmond, connu pour Windows, Office, Azure et Copilot ? Le résultat serait sans doute un véhicule ambitieux, hyperconnecté, mais aussi étonnamment… complexe.

Des voitures Microsoft à l’image de Windows et Office

Si Microsoft fabriquait une voiture, elle serait avant tout intelligente et riche en fonctionnalités. On pourrait s’attendre à un habitacle où le digital prime. D’abord, un grand écran central pour accéder à Word, Excel, Teams et Copilot. Il proposerait des suggestions en temps réel, des résumés d’agenda ou des calculs automatiques pour vos trajets.

Ce serait un modèle électrique, bien entendu. Ces voitures de Microsoft profiteraient également d’une mise à jour en continu via le cloud Azure. Le tout avec un assistant Copilot capable de proposer des raccourcis, parfois brillants, parfois déroutants.

Mais comme dans ses logiciels, cette profondeur se traduirait par une certaine complexité. Citons comme exemple des commandes secondaires cachées derrière des menus multi-niveaux. Puis, des suggestions qui interrompent parfois le conducteur, ou encore des mises à jour OTA pouvant corriger un problème… ou en créer un nouveau. Microsoft a l’habitude d’équilibrer innovation et frictions, et ses voitures ne feraient pas exception.

Un design moderne mais qui reste réfléchi

Quant à l’esthétique, elle serait contemporaine. Elle s’inspirerait également du langage Fluent Design déjà utilisé sur les produits Microsoft. L’auto dégagerait un aspect premium, reconnaissable et accueillant. Ajoutez à cela des surfaces minimalistes qui révèlent des fonctions cachées lorsque l’on interagit avec elles.

En ce qui concerne la cabine, elle serait ergonomique et confortable. Microsoft donnerait à ses voitures une cabine pensée pour intégrer la vie numérique du conducteur. Ceci, tout en conservant les bases essentielles. Je parle des pédales, du volant et de quelques commandes physiques pour la conduite quotidienne.

Autres traits possibles des voitures de Microsoft

Fidèle à sa culture d’entreprise, Microsoft placerait la sécurité et la connectivité au cœur du véhicule. Les données du trajet, l’état des capteurs et l’usage des fonctionnalités seraient collectés via Azure pour améliorer continuellement le système. Les mises à jour logicielles seraient par ailleurs déployées par phases. À cela s’ajoutent des contrôles précis pour les flottes d’entreprise. Puis, des options de confidentialité pour les particuliers.

Côté compatibilité, elle serait maximale. La voiture de Microsoft supporterait de nombreux accessoires et applications tierces, certains anciens, à l’image de Windows sur ARM. Cela serait possible grâce à des solutions d’émulation.

Luxe, sophistication… et petites frustrations

Cette automobile ressemblerait à une berline de luxe type Mercedes S‑Class, mais avec la culture du logiciel en prime. Des fonctionnalités innovantes, un confort haut de gamme et une intelligence artificielle embarquée sont à la clé. Elle séduirait principalement par son ambition et son intégration. Cela dit, elle exigerait du conducteur une certaine patience face aux surprises logicielles et aux mises à jour imprévues.

On aurait ainsi droit à un véhicule brillant et connecté.Il serait capable de faire de vos trajets quotidiens un centre de productivité mobile. Cela n’empêche qu’il serait aussi un peu… capricieux.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.