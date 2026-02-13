Dreame Smart Ring : l’anneau chinois qui surpasse Samsung Galaxy Ring ?

Le marché des bagues connectées entre dans une phase beaucoup plus compétitive. Présentée au CES 2026, la Dreame Smart Ring, bague connectée venue de Chine pourrait bien surpasser la Galaxy Ring de Samsung.

Longtemps dominé par Oura et, plus récemment, par Samsung avec sa Galaxy Ring, le marché des bagues connectées voit arriver Dreame. Connu pour ses appareils domestiques intelligents, le fabricant chinois s’attaque maintenant au bien-être connecté. D’après un test réalisé par Tom’s Guide, la Dreame Smart Ring suit la santé et introduit aussi des fonctions inédites qui la rapprochent davantage d’un véritable accessoire connecté du quotidien

Une bague qui ne fait pas que mesurer… elle interagit

La grande nouveauté de la Dreame Smart Ring, selon Tom’s Guide, c’est l’intégration d’un micromoteur de vibration. Je note que c’est une première sur une bague connectée essayée par le média. L’utilisateur peut donc recevoir des alertes haptiques. Notamment pour une alarme, un appel entrant ou certaines notifications.

Durant l’essai, la vibration s’est révélée à la fois discrète et suffisamment puissante pour remplir son rôle (comme réveil silencieux). Je trouve que cette fonction change la philosophie du produit. Puisque la plupart des bagues, y compris la Galaxy Ring de Samsung, se concentrent sur le suivi passif des données de santé. Ainsi, la Dreame Smart Ring propose une interaction directe avec l’utilisateur.

Pour l’instant, les notifications de messages ne fonctionnent qu’avec certaines applications chinoises comme WeChat ou QQ. Et pas encore avec la messagerie native iOS. Mais le potentiel est évident. Je pense même que si la compatibilité s’élargit, la bague pourrait devenir un véritable relais du smartphone. Car les smart rings dans le marché se contentent souvent d’être des capteurs discrets, et moi je vois dans cette dimension active un avantage stratégique.

Des commandes tactiles qui rapprochent Dreame Smart Ring d’une mini-télécommande

Par ailleurs, l’autre point fort mis en avant par Tom’s Guide est la présence d’un pavé tactile miniature sur le côté de l’anneau. Dreame recommande de porter la bague à l’index pour faciliter l’utilisation avec le pouce. Trois gestes sont alors pris en charge. Le balayage vertical, le double tap et l’appui long.

Et l’installation s’est révélée rapide et simple car il permet en moins de dix minutes de contrôler Spotify directement depuis la bague. Lecture, pause, piste suivante ou réglage du volume. À mon avis, c’est l’une des fonctions les plus intéressantes du produit.

Ce type d’usage est particulièrement impressionnant face à la Galaxy Ring. Samsung mise avant tout sur l’écosystème Galaxy et l’analyse de santé. Dreame, de son côté, explore la transformation de la bague en outil de contrôle discret pour les usages quotidiens. Je trouve que cette approche rend la bague plus concrète dans la vie de tous les jours.

Lors du CES 2026, d’autres marques ont présenté des concepts similaires. Mais le testeur souligne que les commandes de la Dreame fonctionnaient déjà de manière fiable. Contrairement à certains prototypes encore instables. Ce détail compte parce qu’avec les wearables, l’expérience réelle fait toute la différence.

🎉 Dreame AI Smart Ring wins Best Wearable at CES 2026! 🏆

Huge thanks to the media, partners, and supporters who made this possible. 🙏

The future of wellness is here—this is just the beginning. 💫



📍 CES 2026 | Booth #17726#CES2026 #DreameRing pic.twitter.com/AKczMERb8x — Dreame Ring (@DreameRingTech) January 10, 2026

Plus fine, complète… mais encore à prouver sur l’essentiel

Sur le suivi de la santé, la Dreame Smart Ring opte pour la parité avec les leaders du marché. Elle propose un ensemble complet : fréquence cardiaque en continu, saturation en oxygène, variabilité du rythme cardiaque, analyse du sommeil, suivi d’activité et même suivi de la santé féminine. Je remarque donc que Dreame n’a pas négligé les fondamentaux.

L’autre argument concerne le design. La bague de Dreame mesure 2,5 mm d’épaisseur, contre 2,88 mm pour l’Oura Ring 4 et davantage pour certaines versions en céramique. Elle est fabriquée en céramique de qualité aérospatiale et pèse environ 5,38 g en taille 11. C’est un compromis entre robustesse et confort.

⚡️ Data is history. Dreame is now.

The Dreame AI Smart Ring reacts in real time—nudges stress, sends discreet alerts, keeps you balanced.

More than a wearable, it’s the pulse of your AI wellness journey.

CES 2026. Your body talks. Your ring answers.#DreameRing #Dreame #CES2026 pic.twitter.com/3wQ6H17mEU — Dreame Ring (@DreameRingTech) January 8, 2026

Cette finesse est un avantage important face à la Galaxy Ring, dont l’un des enjeux majeurs reste la discrétion et le port continu. Plus une bague est légère et fine, plus elle a de chances d’être portée jour et nuit. Et c’est une condition essentielle pour obtenir des données fiables.

Toutefois, Tom’s Guide reste prudent sur la précision des mesures. Tant que les performances en conditions réelles n’auront pas été évaluées sur la durée, il est impossible d’affirmer qu’elle rivalise avec les références du marché en matière d’analyse de santé. À mon sens, c’est là que se jouera sa crédibilité.

Dreame peut-elle inquiéter Samsung ?

Ainsi, au lieu de concurrencer frontalement Samsung sur l’écosystème ou les algorithmes de santé, Dreame ajoute des fonctions d’usage quotidien (vibrations, contrôle tactile).

Ensuite, l’arrivée d’un acteur chinois sur ce segment confirme que la pression concurrentielle va augmenter rapidement. Avec des produits plus innovants et potentiellement plus accessibles. Je trouve que cela pourrait accélérer l’innovation chez les acteurs historiques.

Tout se jouera donc sur trois facteurs. La précision des données, la compatibilité logicielle (notamment avec iOS et Android) et le prix. Selon moi, si Dreame parvient à combiner ces éléments avec ses fonctions interactives, la Galaxy Ring pourrait apparaître plus conservatrice que prévu.

D’après le test, la Dreame Smart Ring montre que la prochaine génération de bagues connectées ne sera plus seulement un capteur de santé. Je pense qu’elle pourrait bien devenir un véritable mini-contrôleur personnel. Et dans cette course, Samsung n’est plus seul en tête.

