Android 17 : la beta 1 enfin dispo, voici toutes les nouveautés

Android 17 entre en phase de test public. Cette première bêta, déjà disponible sur de nombreux Pixel, ne transforme pas l’interface mais prépare des évolutions clés pour les écrans pliables, la photo, la vidéo et la stabilité du système.

Google lance officiellement Android 17 Beta 1. Comme chaque année, cette première version marque le début du cycle de test avant le déploiement final prévu autour de juin 2026. Mais cette fois, il n’y a pas de révolution visuelle à l’horizon. L’OS mobile joue la carte de l’optimisation, de la cohérence et de la préparation du futur.

La mise à jour est déjà accessible pour une large gamme d’appareils Pixel, du Pixel 6 jusqu’au récent Pixel 10 Pro Fold, ainsi que la Pixel Tablet et le premier Pixel Fold. Les utilisateurs inscrits au programme bêta peuvent donc recevoir l’installation rapidement via une mise à jour OTA. Attention toutefois. Il s’agit bien d’une Beta 1, encore instable et pensée pour les développeurs ou les utilisateurs avertis.

Android 17 veut enfin exploiter les grands écrans

La nouveauté la plus importante concerne l’adaptation des applications aux grands formats. Avec Android 17 Beta 1, Google impose désormais une règle stricte. Ainsi, toutes les applications ciblant le nouveau SDK devront supporter le redimensionnement et le multitâche fenêtré sur les écrans de plus de 600 dp.

Une application ne pourra donc plus refuser de s’afficher correctement sur une tablette ou un smartphone pliable. Fini les interfaces bloquées en mode portrait, les bandes noires ou les mises à l’échelle approximatives.

Ce changement peut sembler technique, mais il répond à un problème réel. Le matériel Android a évolué plus vite que les applications. Entre tablettes, écrans larges et modèles pliables, l’expérience restait souvent incohérente. Avec Android 17, Google met la pression sur les développeurs pour aligner le logiciel sur les capacités du matériel.

Je trouve que cette décision arrive au bon moment, puisque les formats pliables commencent à s’installer sur le marché. À mon avis, c’est même l’un des signaux les plus forts de cette version. L’OS mobile veut enfin devenir crédible sur les grands écrans, un terrain où l’écosystème a longtemps été en retard.

Photo, vidéo et appels : Android se muscle pour les usages modernes

Android 17 apporte aussi plusieurs améliorations liées aux usages quotidiens. Notamment autour de la communication et de la création de contenu.

Les appels VoIP, comme ceux de WhatsApp ou d’autres messageries, seront désormais mieux intégrés au système. Ils apparaîtront plus naturellement dans l’interface d’appel native. Comme ça on évite de passer d’une application à une autre pour gérer une conversation.

Côté photo et vidéo, Google introduit de nouvelles API destinées à améliorer la fluidité lors des changements de mode. Le passage de la photo à la vidéo ou le changement de capteur devrait se faire sans interruption visible ni gel de l’image.

Les applications tierces bénéficient également d’un accès élargi aux métadonnées des capteurs. Le résultat attendu sera des transitions plus propres entre grand-angle, zoom et téléobjectif, avec une meilleure gestion de la luminosité. Pour les plateformes comme Instagram ou TikTok, c’est une avancée importante. Je pense que Google cherche ici à positionner Android comme une véritable plateforme de création mobile.

Enfin, Android 17 ajoute la prise en charge du codec vidéo VVC (H.266). Ce format promet une qualité équivalente ou supérieure au H.265 pour des fichiers beaucoup plus légers. À terme, cela pourrait réduire l’espace de stockage nécessaire et faciliter le partage de vidéos en haute qualité, à condition de disposer d’un matériel compatible.

Un calendrier accéléré et un Android plus stable

Au-delà des fonctionnalités, Android 17 marque aussi une évolution dans la méthode. Google mise maintenant sur le programme Canary pour obtenir des retours plus rapides et fréquents. L’objectif est de stabiliser la plateforme dès mars 2026, soit plusieurs mois avant la sortie finale.

Cette approche montre une volonté d’accélérer le rythme tout en améliorant la fiabilité. Car dans le marché où l’expérience logicielle devient un facteur important, la stabilité et la cohérence comptent dorénavant autant que les nouvelles fonctionnalités.

Pour les utilisateurs intéressés, l’inscription au programme bêta reste possible via le portail officiel Android Beta, qui permet de recevoir les prochaines versions en avant-première.

Android 17 Beta 1 peut sembler discret, mais il prépare des changements structurels importants. Google renforce la compatibilité des applications avec les nouveaux formats d’écran, améliore les outils pour la création de contenu et modernise son cycle de développement. Personnellement, je pense que cette version pose davantage les fondations qu’elle ne cherche à impressionner.

La vraie question concerne maintenant l’adoption par les développeurs. Sans leur mise à jour rapide, les promesses d’optimisation resteront théoriques. Et avec la montée en puissance des smartphones pliables, des usages vidéo et des services de communication, Android va transformer un écosystème fragmenté en une expérience plus cohérente.

