Snowflake signe un partenariat de 200 M$ avec OpenAI pour l’IA d’entreprise

Snowflake, la star du cloud et des données, vient de signer un accord pluriannuel de 200 millions de dollars avec OpenAI. Grâce à ce partenariat, les 12 600 clients de Snowflake pourront exploiter les modèles OpenAI sur les trois principaux fournisseurs de cloud. Baris Gultekin, vice-président de l’IA, explique pourquoi.

« Notre collaboration avec OpenAI est pluriannuelle, centrée sur la fiabilité et l’usage concret par nos clients. Mais nous restons indépendants de tout fournisseur. Les entreprises doivent pouvoir choisir leurs modèles, sans être contraintes à un seul acteur. OpenAI est un partenaire clé, mais nos clients ont aussi accès à Anthropic, Google, Meta et d’autres modèles de pointe. »

Dans le cadre de ce partenariat, les employés de Snowflake bénéficieront de l’accès à ChatGPT Enterprise. Les deux entreprises collaboreront également pour développer de nouveaux agents et produits d’IA.

OpenAI, quant à elle, n’a pas précisé d’autres détails sur l’accord au-delà du communiqué officiel.

Snowflake et OpenAI : une opération déjà vue

Ce n’est pas un hasard si cette opération vous semble familière. Début décembre déjà, Snowflake avait annoncé un partenariat de 200 millions de dollars avec Anthropic.

À l’époque, Sridhar Ramaswamy, PDG de Snowflake, avait tenu des propos proches. Il précisait que ce partenariat avec Anthropic offrirait à ses clients l’accès à des modèles d’IA puissants capables d’enrichir leurs données existantes.

Evidemment, Snowflake n’est pas la seule à multiplier les partenariats. En janvier, ServiceNow a signé des accords similaires avec OpenAI et Anthropic. Le but est de laisser à ses clients et employés la liberté de choisir le modèle le plus adapté à chaque tâche.

OpenAI et Anthropic semblent donc dominer le marché de l’IA en entreprise. Cela dit, sur le terrain, il reste difficile de déterminer qui prend réellement la tête. Une étude de Menlo Ventures fin 2025 valorise Anthropic, tandis qu’un rapport récent d’Andreessen Horowitz place OpenAI en tête.

Ces chiffres contradictoires rendent le suivi complexe, mais ces partenariats successifs donnent déjà un aperçu clair. Les entreprises veulent multiplier les alliances avec différents acteurs de l’IA, chacun apportant ses forces et ses faiblesses.

Pourquoi cette frénésie de partenariats en IA se produit maintenant ?

Tout s’explique par un contexte unique qui rend l’IA indispensable pour les entreprises aujourd’hui. Depuis 2023, les modèles de langage ont atteint un niveau de sophistication incroyable.

Cela a permis non seulement de générer du texte ou du code, mais surtout d’exploiter des volumes massifs de données internes pour produire des insights actionnables.

D’ailleurs à ce propose, selon une étude de Wharton Human-AI Research (WHAIR), 82 % des dirigeants d’entreprise utilisent désormais l’IA générative chaque semaine dans leurs opérations.

Et cela va bien au-delà des usages superficiels ou créatifs. Les tâches stratégiques comme l’analyse de données, la visualisation, la prise de décision ou la mesure de ROI d’après le rapport.

Les entreprises se rendent donc compte que leurs données, si elles sont correctement exploitées via l’IA, représentent un avantage compétitif majeur. Et attendre plus longtemps serait risqué car la fenêtre d’opportunité pour rester à la pointe se rétrécit rapidement.

En parallèle, la maturité des infrastructures cloud joue un rôle clé. Voyez-vous, les principaux fournisseurs de cloud, comme AWS, Azure et Google Cloud, sont désormais prêts à accueillir ces modèles avancés.

Les entreprises peuvent donc intégrer rapidement ces modèles d’IA avancés sans bouleverser leurs systèmes existants. Ce qui rend ces partenariats immédiatement exploitables

Enfin, la pression concurrentielle joue un rôle déterminant. Quand ServiceNow, Microsoft ou Salesforce annoncent des accords massifs avec différents laboratoires d’IA, rester passif reviendrait à prendre du retard stratégique.

Reste à voir si l’IA produira vraiment des résultats concrets et durables pour les entreprises

La promesse de l’intelligence artificielle ne suffit plus. Aujourd’hui, dirigeants et décideurs demandent des résultats palpables, mesurables et durables.

Plusieurs études récentes montrent que l’adoption de l’IA en entreprise a effectivement franchi un cap. Notamment celle de Wharton Human-AI Research (WHAIR) citée ci-dessus.

Et ce même rapport révèle que près de trois quarts des dirigeants observent un retour sur investissement concret. Ce, en suivant des indicateurs comme la productivité ou la rentabilité.

Malgré ces chiffres encourageants, la réalité est nuancée. Les données de McKinsey par exemple montre que 78 % des grandes entreprises ont déployé des solutions d’IA, avec un ROI moyen rapportant 171 %.

Mais aussi que 70 % à 95 % des projets échouent. Devinez pourquoi ? A cause d’un manque de gouvernance, de formation ou de stratégie claire. D’autres études constatent même que seules 6 % des organisations qualifient leurs initiatives d’IA de réellement performantes à l’échelle de l’entreprise.

Il faut donc comprendre que l’IA apporte du gain uniquement si elle est intégrée avec méthode, pilotée par des objectifs clairs et soutenue par une culture d’entreprise mature.

Et vous, êtes-vous du même avis ? A vos claviers dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.