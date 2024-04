Snowflake : tout savoir sur la première Cloud Data Warehouse

Snowflake développe la première » Cloud Data Warehouse » permettant de combiner la puissance d'une Data Warehouse avec la flexibilité du Cloud. Découvrez tout ce que vous devez savoir à son sujet.

Pour stocker et analyser leurs données, de nombreuses entreprises utilisent des Data Warehouses. Malheureusement, les entrepôts de données » sur site » présentent plusieurs inconvénients. Elles s'avèrent bien souvent complexes, coûteuses, mal sécurisées et peuvent empêcher l'entreprise de s'adapter à sa croissance. Pour remédier à ce problème, Snowflake propose la première » Cloud Data Warehouse « .

Snowflake : qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'une Data Warehouse proposée sous la forme d'un SaaS (logiciel en tant que service). Cela signifie que l'utilisateur n'a pas besoin de choisir, d'installer, de configurer ou de gérer de hardware, ni d'installer, de configurer ou de gérer de logiciel. La maintenance, la gestion et la configuration sont entièrement prises en charge par Snowflake.

Tous les composants sont exécutés sur une infrastructure de Cloud public. Les calculs sont effectués sur des instances virtuelles, et le stockage de données est assuré par le service de stockage de Snowflake.

Cette Cloud Data Warehouse n'est pas basée sur une base de données existante ou sur une plateforme logicielle comme Hadoop. En fait, elle repose sur un nouveau moteur de base de données SQL reposant sur une architecture spécialement conçue pour le Cloud.

Snowflake : une architecture hybride qui fait toute la différence

Le principal point fort de Snowflake est son architecture brevetée. Il s'agit d'une architecture hybride entre les architectures de bases de données traditionnelles à disque partagé, et les architectures de base de données » shared-nothing «.

Ainsi, tout comme sur une architecture de disque partagé, Snowflake utilise un répertoire de données central pour les données persistantes accessibles depuis tous les nœuds de calcul de la Data Warehouse. Cependant, comme dans le cas des architectures » shared-nothing « les requêtes sont traitées par le biais de clusters de calcul de traitement massivement parallèle.

Cela signifie que chaque nœud du cluster stocke une partie de l'ensemble de données localement. Ceci permet de combiner la simplicité d'une architecture » shared-disk « avec les performances et l'élasticité d'une architecture » shared-nothing «.

Cette architecture unique en son genre repose sur trois composants principaux : le stockage de base de données, le traitement de requêtes, et les services Cloud. Lorsque les données sont chargées vers Snowflake, elles sont automatiquement réorganisées dans un format propriétaire compressé, optimisé et stockées sur le Cloud.

L'organisation, la taille, la structure, la compression des fichiers, ainsi que les métadonnées, les statistiques et les autres aspects du stockage de données sont pris en charge par Snowflake. Les objets stockés par Snowflake ne sont pas directement visibles ou accessibles par les utilisateurs, mais uniquement accessibles par le biais de requêtes SQL exécutées à l'aide de Snowflake.

Les requêtes sont traitées à l'aide de » warehouses virtuelles «. Chacune d'entre elles est un cluster de calcul massivement parallèle composé de multiples nœuds de calculs. Chaque warehouse est indépendante, et ne partage pas ses ressources de calcul avec les autres warehouses virtuelles. Ceci permet une indépendance des performances.

Enfin, les différents services Cloud permettent de coordonner les activités sur Snowflake. Ces différents services visent à lier entre eux les différents composants de Snowflake. Parmi ces services, on compte l'authentification, la gestion d'infrastructure, la gestion de métadonnées, l'optimisation de requêtes, et le contrôle d'accès.

Quels sont les avantages de Snowflake ?

Avec Snowflake, les entreprises peuvent profiter des performances d'une Data Warehouse combinée à la flexibilité du Cloud. Ainsi, les utilisateurs peuvent profiter d'insights à partir des données de façon instantanée. De plus, l'utilisation est facturée à la seconde. Ceci permet une scalabilité infinie et une réduction des coûts. Les performances sont, elles aussi, élastiques et peuvent s'adapter aux besoins des utilisateurs.

Le partage de données peut être effectué en temps réel et en toute sécurité, ce qui permet aux entreprises de collaborer avec leurs partenaires sans prendre de risque. En outre, les données peuvent être répliquées entre plusieurs régions et fournisseurs de Cloud pour assurer une disponibilité permanente et sans downtime. Snowflake est compatible avec les Clouds AWS, Microsoft Azure et depuis peu avec la Google Cloud Platform.

Quels sont les inconvénients de Snowflake ?

Les entrepôts de données Snowflake présentent quelques inconvénients, mais cela ne signifie pas que les utilisateurs doivent les considérer comme un système d'entrepôt de données de premier ordre.

Prise en charge des données non structurées

Actuellement, Snowflake prend en charge les données structurées et semi-structurées. Cependant, les données non structurées seront prises en charge à l'avenir.

Chargement de données en masse

Pour migrer des données vers Snowflake, cela peut être un défi. Snowflake fournit Snowpipe pour le chargement continu de données, mais ce n'est pas le meilleur choix dans la plupart des cas. Par exemple, une solution plus robuste est Mitto de Zuar. Mitto reçoit des données de centaines de sources potentielles dans Snowflake, et tout peut être automatisé.

Aucune contrainte en matière de données

Si Snowflake offre une grande évolutivité et permet aux utilisateurs de ne payer que pour ce dont ils ont besoin. En revanche, il n'existe aucune limite de données, qui s'applique à la fois au calcul et au stockage. Pour de nombreuses organisations, il peut être trop facile de dépasser les limites de leurs services pour se rendre compte du problème au moment de la facturation.

Pourquoi la plateforme Snowflake est une révolution ?

A l'ère de la numérisation de l'entreprise, et grâce à l'essor des nouvelles technologies, les organisations génèrent toujours plus de données. Désormais, toutes les industries croulent sous de vastes volumes d'informations. Le Big Data submerge les systèmes informatiques traditionnels, à tel point que ces données restent trop souvent inexploitées.

Une plateforme de type Data Warehouse permet de stocker, de traiter et d'analyser les données en provenance de multiples sources afin d'en dégager une valeur et de les exploiter. Toutefois, Snowflake propose de profiter de cet avantage sous la forme d'un service Cloud.

Les utilisateurs profitent d'un accès simplifié, et d'une élasticité des ressources. La capacité de stockage et la puissance de traitement sont théoriquement illimitées. De plus, la maintenance et les opérations de mises à jour sont prises en compte par le fournisseur de service.

Des milliers d'entreprises utilisent désormais Snowflake. Parmi les utilisateurs, on compte aussi bien de petites entreprises que des géants du Fortune 500.

Un vaste écosystème de partenaires technologiques

Snowflake se distingue également par son large écosystème de partenaires technologiques. Voici quelques-unes des technologies qui viennent compléter la Cloud Data Warehouse.

Matillion, la solution de transformation de données pour Snowflake

Partenaire majeur de Snowflake, Matillion propose une solution d'intégration et d'analyse de données de différents formats en provenance de multiples Clouds. La migration, la préparation, et tout le processus de transformation des données vers Snowflake sont prises en charge.

Ainsi, le processus de transformation s'en trouve fortement accéléré par rapport aux autres solutions ETL. Les utilisateurs peuvent donc utiliser Snowflake plus rapidement. L'interface intuitive permet également de faciliter la tâche. De plus, le modèle de facturation » pay-as-you-go » permet de fortement réduire les coûts.

Fivetran, des connecteurs de données pour faciliter les requêtes

Avec Fivetran, les utilisateurs peuvent répliquer toutes leurs données sous la forme de schémas » ready-to-query « sur Snowflake. Les connecteurs de données ne nécessitent aucune maintenance, et prennent moins de cinq minutes à configurer.

Les utilisateurs peuvent donc se focaliser sur l'analyse de données plutôt que la gestion de pipeline. Cette solution offre la possibilité d'effectuer les requêtes sur la Data Warehouse à l'aide de SQL ou d'autres outils de Business Intelligence plus facilement.

Wherescape, une solution d'automatisation pour Snowflake

Wherescape permet d'automatiser le design, le développement, le déploiement et l'exploitation des projets Snowflake. Cette solution permet aux utilisateurs de profiter plus facilement et plus rapidement des avantages de la Cloud Data Warehouse.

Le cycle de développement peut être largement raccourci, et le processus de coding est automatisé à 95%. En plus, elle élimine les tâches répétitives et chronophages. D'ailleurs, le prototypage rapide permet aux utilisateurs business d'accéder aux solutions analytiques plus rapidement.

Qubole, quand le Machine Learning rencontre Snowflake

Avec Qubole, la solution de big data-as-a-service, les utilisateurs peuvent utiliser Apache Spark sur les données sur Snowflake. En outre, les modèles de Machine Learning ou d'intelligence artificielle peuvent être développés, entraînés et mis en production avec Spark grâce aux informations stockées sur Snowflake.

De plus, les Data Engineers peuvent utiliser les fonctionnalités d'intégration des tâches de préparation des données avancées comme le Data Wrangling, l'augmentation ou le raffinement des données.

Il ne s'agit là que de quelques exemples de partenaires technologiques de Snowflake. Au total, la firme californienne totalise plus de 50 partenaires. On peut également citer Alooma qui permet de rassembler les données en provenance de multiples sources, Segment dont l'API permet de simplifier la collecte de données, ou encore Locker qui permet aux entreprises de devenir data-driven en ouvrant l'accès aux données. Pour plus d'informations sur l'écosystème de partenaires de Snowflake, rendez-vous à cette adresse.

Qui sont les concurrents de Snowflake ? Les meilleures alternatives

Snowflake est loin d'être la seule Data Warehouse Cloud sur le marché. Face à la demande massive des entreprises de tous les secteurs, plusieurs géants de la tech proposent des offres similaires.

On peut notamment citer Microsoft Azure Synapse Analytics (anciennement SQL Data Warehouse), Amazon Redshift sur AWS, Google Cloud BigQuery, IBM Db2 Database, Oracle Autonomous Warehouse, ou encore SAP Data Warehouse Cloud.

Il existe aussi plusieurs entreprises de moindre envergure proposant des alternatives. C'est le cas de YellowBrick Data, Teradata Integrated Data Warehouse, ou encore Panoply. Tous proposent des plateformes de Data Warehousing et des services gérés.

Néanmoins, Snowflake profite du soutien de plusieurs fournisseurs Cloud de renom tels que Salesforce. Il faudra toutefois que la plateforme continue à évoluer et à s'améliorer pour tenir tête à une concurrence toujours plus rude…

Tout savoir sur Snowflake Inc.

L'entreprise Snowflake Inc fondée dans la Silicon Valley par les Français Benoit Dageville et Thierry Cruanes. Ils ont développé la plateforme Snowflake afin de permettre aux entreprises d'exploiter tout le potentiel des données à leur disposition.

Par ailleurs, les utilisateurs ont profitent d'un retour sur investissement de plus de 600% en moyenne. En septembre 2020, Snowflake a fait son entrée en bourse au New York Stock Exchange. Le prix de l'offre initiale était de 120 dollars. Dès la fin du premier jour, le prix de l'action a dépassé 250 dollars. La capitalisation de l'entreprise a donc atteint 70,4 milliards de dollars, ce qui représente la plus large capitalisation boursière initiale pour un éditeur de logiciel…

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.