CES 2026 : les 5 annonces high-tech les plus attendues

Le premier grand rendez-vous technologique de l’année approche très vite. Le CES 2026. Il aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Trois jours d’annonces très attendues donc.

Chaque année, le CES ressemble à un immense déballage de promesses. Des centaines d’entreprises disputent la scène, en ligne comme sur place. Et l’édition 2026 ne fera pas exception.

Alors pour éviter de vous noyer dans le flot continu d’annonces, voici les cinq qui méritent une attention particulière lors du CES 2026.

Le GeForce RTX 50 Super

Les cartes graphiques font toujours partie des annonces très suivies du salon. L’édition 2026 devrait servir de vitrine aux futures GeForce RTX 50 Super de NVIDIA. Ces modèles compléteraient la série RTX 50 avec des versions revues.

Les GPU NVIDIA dominent largement les configurations des joueurs. Le sondage matériel Steam place la marque en tête sur vingt-six des trente cartes les plus utilisées. Chaque variation attire donc immédiatement la communauté.

Aucune fiche technique n’a encore filtré sur cette série. Des différences avec les RTX 50 actuelles sont attendues sur les fréquences, la mémoire et l’efficacité énergétique. Le CES servirait surtout de première présentation publique.

La commercialisation interviendrait plus tard dans l’année. Le salon poserait alors les bases des futures configurations gaming. Les fabricants de PC ajusteront rapidement leurs prochaines gammes.

Côté jeux vidéo

Lenovo pourrait présenter une nouvelle version de la Legion Go 2. Cette variante fonctionnerait sous SteamOS au lieu de Windows 11. Elle viserait directement le Steam Deck et la ROG Ally.

La Legion Go 2 a été dévoilée à l’IFA 2025. Son écran premium et ses manettes détachables ont séduit sur le papier. Son tarif a cependant freiné une partie du public.

Les rumeurs évoquent une machine au matériel identique. La différence viendrait du système d’exploitation signé Valve. SteamOS permet une interface pensée pour le jeu portable.

Le prix de cette version reste inconnu. L’arrivée de SteamOS pourrait attirer les joueurs en quête de simplicité. Cette console deviendrait une alternative sérieuse sur le segment.

Votre futur téléviseur au CES 2026

Les écrans forment toujours une attraction centrale du CES. L’édition 2026 devrait mettre en avant des téléviseurs micro et mini-LED RGB. Ces technologies annoncent des images plus précises.

Samsung préparerait des modèles Micro RGB. Ils utilisent des LED RGB à la place des LED blanches. Le rendu promet un contraste élevé et des couleurs plus justes.

Quelques prototypes ont déjà été montrés. Cette technologie reste récente et réservée aux grands formats premium. Les tendances 2026 placent aussi l’IA au cœur des écrans.

Hisense préparerait des téléviseurs Mini-LED RGB proches des concepts déjà présentés. Des modèles grand public pourraient arriver dès cette année. Les magasins verraient rapidement ces références.

Les objets connectés ne sont pas en reste

Les bagues connectées prennent une place croissante dans la santé numérique. Les organisateurs du CES les désignent comme tendance du salon 2026. Plusieurs marques préparent des annonces.

Oura, Ultrahuman, Luna et RingConn seront présents sur le salon. Les dernières sorties d’Oura et RingConn datent de fin 2024. De nouveaux modèles sont attendus.

La Bond Ring Evo, prévue pour mi-2026, pourrait aussi apparaître. Ces anneaux suivent le sommeil, l’activité et la récupération. Leur format discret attire un public large.

De jeunes entreprises pourraient lancer leurs premières références. Le CES sert souvent de tremplin aux nouveaux acteurs. La santé connectée gagne ainsi de nouveaux accessoires.

L’IA et la robotique

L’IA et la robotique domestique vont dominer de nombreux stands. Les aspirateurs robots profitent directement de cette dynamique. Des améliorations importantes sont attendues.

La tendance actuelle s’appuie sur l’IA agentive. Ces systèmes prennent des décisions autonomes selon plusieurs paramètres. Les robots adaptent leurs cycles et zones de nettoyage.

LG, déjà distingué pour ses solutions autonettoyantes, préparerait un nouveau modèle. Roborock, Dreame et Eufy travaillent aussi sur leurs prochaines annonces. Le CES concentrera ces révélations.

Les nouveaux robots géreront mieux les obstacles et les pièces complexes. Le nettoyage suivra des schémas plus précis. Les utilisateurs verront moins d’interventions manuelles.

