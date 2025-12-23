Lenovo Legion Go 2 : la console largue Windows et passe à SteamOS

Le marché des consoles portables évolue vite. Lenovo tente un pari audacieux et change de camp. Windows 11 pourrait céder sa place. Et la performance s’en trouve libérée.

Nous avons l’habitude de voir Windows dominer les PC portables de jeu. Le système de Microsoft est partout, assurant une compatibilité maximale. Pourtant, sa lourdeur pèse parfois sur les performances des machines compactes. L’utilisateur perd en fluidité ce qu’il gagne en catalogue. C’est justement dans ce contexte que Lenovo envisage une rupture. Sa future Legion Go 2 pourrait délaisser l’OS de Microsoft. L’objectif est clair : adopter SteamOS pour offrir une expérience purement gaming.

Une puissance débridée sans Windows

La stratégie de Lenovo semble se préciser pour le CES 2026. Le concept ? Conserver la fiche technique monstrueuse de la console, mais changer son moteur logiciel. La machine garde sa puce AMD Z2 Extreme et son écran OLED. En revanche, c’est SteamOS qui prend les commandes. Vous n’avez plus à subir les processus d’arrière-plan de Windows. Le système de Valve, basé sur Linux, est taillé pour le jeu.

C’est ce que les puristes appellent une optimisation native. Ici, le matériel n’est plus bridé par un OS généraliste. Sachez que Linux gère bien mieux les ressources système. La première version de la Legion Go S avait déjà initié ce mouvement. De ce fait, la Legion Go 2 deviendrait bien plus réactive.

Le système alloue toute la puissance aux graphismes et au framerate. D’autres distributions comme Bazzite prouvent déjà que le gain de fluidité est réel face à Windows 11. C’est une transformation qui transforme la console en véritable machine de guerre, sans changer un seul composant physique.

Un obstacle réglementaire pour l’Europe

Le modèle technique est séduisant, mais la réalité commerciale est plus complexe. Une ombre plane sur la disponibilité en France. Une réglementation européenne récente impose des contrôles parentaux stricts au niveau de l’OS.

Valve n’a pas encore mis à jour SteamOS pour s’y conformer totalement. Par conséquent, alors que le monde pourrait découvrir cette version boostée, le vieux continent risque d’attendre. Les joueurs européens pourraient rester cantonnés à la version Windows pour le moment.

Si Lenovo franchit le pas, cela envoie un signal fort. Microsoft investit pourtant pour adapter Windows aux petits écrans. Mais si les constructeurs majeurs basculent vers SteamOS, l’hégémonie de Windows sur les consoles portables pourrait s’effondrer. Reste à voir si Valve saura adapter son logiciel assez vite pour ne pas priver l’Europe de cette révolution.

