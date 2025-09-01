Lenovo Legion Go 2 : la console portable qui va mettre le feu à l’IFA 2025 ?

Le Lenovo Legion Go 2 pourrait bientôt faire sa première apparition à l’IFA 2025. Les passionnés de jeux vidéo auront alors l’occasion de juger de la puissance réelle de cette console portable très attendu.

On entend parler du Lenovo Legion Go 2 depuis un bon moment. Des fuites ont enflammé la toile et nourri toutes sortes de spéculations. Mais récemment, c’est une déclaration du leaker Evan Blass qui a particulièrement retenu l’attention.

Selon lui, l’attente pourrait bientôt toucher à sa fin. Les amateurs de jeux vidéo n’auront plus longtemps à patienter pour découvrir ce que cette console portable haut de gamme a réellement dans le ventre.

Lenovo Legion Go 2 : des performances inédites pour une console portable

Le Lenovo Legion Go 2 fait de nouveau parler de lui. Le leaker Evan Blass relance la machine. Toujours bien informé, il a partagé des données sur cette console portable très attendue. Et il semblerait que même les gamers les plus exigeants aient de quoi se réjouir.

Le cœur de la bête ? Un processeur AMD Ryzen Z2 Extreme, le même que celui du ROG Xbox Ally X ou du MSI Claw A8. Sur plusieurs jeux, les performances seraient très similaires.

Toutefois, le Legion Go 2 aurait un petit atout en plus. Il aurait 24 Go de mémoire vive, contre 16 Go seulement pour le MSI Claw A8 testé. Une différence qui pourrait bien se sentir dans certains titres gourmands.

Côté design, Lenovo continuerait de jouer la carte de la polyvalence. L’écran OLED de 8,8 pouces promettrait des couleurs vives et un contraste saisissant. Les manettes amovibles rappelleraient aussi l’expérience des consoles Nintendo.

En plus, le Lenovo Legion Go 2 pourrait se transformer selon vos envies, avec des modes tablette, console ou FPS. Cela permet évidemment d’adapter le gameplay à chaque situation.

Prêt à craquer pour la console portable ?

Le Lenovo Legion Go 2 ne serait pas une simple mise à jour de son prédécesseur. Avec plus de mémoire vive et une flexibilité accrue grâce à ses manettes amovibles, cette nouvelle version pourrait vraiment faire la différence pour les joueurs exigeants.

🚨 Lenovo’s upcoming Legion Go 2 just leaked!https://t.co/xvRpNEx41E

8.8" OLED, 144Hz

Redesigned Truestrike controllers w/ 6 extra buttons

Fingerprint scanner on power button

AMD Ryzen Z2 Extreme (8c/16t, RDNA 3.5 GPU)

New FPS mode + improved coolingLooks like a true handheld… pic.twitter.com/e9wU1yj1fR — EGamersWorld (@EGamersWorld) August 31, 2025

Le plus intéressant dans tout cela ? Selon les fuites, il semble que le moment de la révélation approche. En effet, la console devrait être dévoilée à l’IFA 2025, qui se tiendra dans quelques jours.

Les rumeurs parlent même d’un lancement officiel autour de septembre 2025. Si ces informations se confirment, les curieux n’auront plus à patienter longtemps pour mettre la main sur cette machine.

Mais une telle technologie a un coût. Selon les fuites, le Legion Go 2 serait environ 200 dollars plus cher que la ROG Xbox Ally X qui est déjà bien positionnée sur le marché. Un investissement conséquent pour ceux qui veulent profiter d’une console portable haut de gamme.

Quoi qu’il en soit, il est essentiel que Lenovo soigne le logiciel et le suivi des pilotes. Parce que la première Legion Go avait impressionné à sa sortie. Pourtant, le suivi n’avait pas été très actif, ce qui avait agacé une partie de la communauté. Avec la Legion Go 2 et la Legion Go S sous Windows 11, le constructeur dispose d’une belle opportunité pour corriger ces lacunes.

