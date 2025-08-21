ROG Xbox Ally X : voici enfin la date de sortie de la première Xbox portable

Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui attendent la ROG Xbox Ally X ! Cette console portable sera très bientôt disponible sur le marché. Fin du suspense !

Amateurs de jeux vidéo, sortez vos agendas et préparez votre carte bleue. La ROG Xbox Ally X a enfin une date de sortie ! La toute première Xbox portable débarque dans quelques semaines seulement.

Oui, le moment qu’on attendait tous est presque là. Perso, j’ai déjà des frissons rien qu’en y pensant. Une vraie Xbox, mais dans les mains, ça change tout. Et avec les fonctionnalités déjà révélées, ça promet de faire trembler la concurrence.

ROG Xbox Ally X : de quoi satisfaire les gamers !

Fruit de la collaboration entre Asus et Microsoft, la ROG Xbox Ally X fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps. Cette console portable semble avoir tous les atouts pour séduire les joueurs. Même les plus exigeants. Et croyez-moi, les raisons de craquer ne manquent pas !

D’abord, elle est pensée pour ceux qui veulent jouer librement, où qu’ils soient et à tout moment. Une façon totalement nouvelle de profiter de l’univers Xbox. Comme vous l’avez toujours aimé.

C’est vrai, les anciennes consoles portables ROG étaient déjà puissantes. Mais leur confort laissait parfois à désirer par rapport aux consoles de salon. D’où l’intérêt de cette nouvelle version faite en partenariat avec Xbox. En effet, elle propose une interface repensée, plus intuitive et proche de l’expérience classique d’une vraie console.

En plus, côté jeux, vous aurez accès à une bibliothèque centralisée incluant le Xbox Game Pass. Vous pourrez aussi télécharger facilement vos titres préférés depuis les principales plateformes PC comme Steam, Epic Games ou Battle.net.

Pour bientôt !

Vous n’aurez pas à patienter longtemps. La ROG Xbox Ally X sera disponible en magasin dès le 16 octobre. Donc dans moins de deux mois. Elle débarquera dans plusieurs pays, y compris en France.

C’est pour quand les précommandes ? Pour le moment, il va falloir être patient. Il n’y a pas encore d’option de précommande. Restez tout de même à l’affût, ça ne saurait tarder.

Et le prix ? Là, c’est encore un mystère. Il n’y a pas d’infos officielles pour l’instant. Mais elles devraient tomber d’ici peu. Peut-être la semaine prochaine. Toutefois, les rumeurs parlent d’environ 700 dollars pour la ROG Ally et plus de 1 000 dollars pour la version X. Eh oui, un tel concentré de puissance a un coût !

Alors, qu’en pensez-vous ? Allez-vous craquer pour cette console portable ? Ou pensez-vous attendre de voir les premiers retours ? Partagez votre avis en commentaire !

