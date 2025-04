La PS6, une console portable ?! PlayStation s’apprête à révolutionner le jeu vidéo !

Votre attention, s’il vous plaît ! Il se pourrait que Sony soit en train de mijoter un grand retour sur le marché des consoles portables. Et pas avec une simple réédition nostalgique.

Selon plusieurs rumeurs insistantes, le géant japonais plancherait sur une PlayStation 6 portable capable de faire tourner les jeux PS5. Et ce, sans la moindre adaptation. Officiellement, Sony n’a pas encore confirmé quoi que ce soit. Mais vu l’insistance des dires – et leur précision – difficile de croire qu’il ne se trame rien.

Et puis, il faut dire que l’envie de jeu nomade est plus forte que jamais. Le succès du Steam Deck, l’enthousiasme pour la ROG Ally et l’impatience autour de la Nintendo Switch 2 montrent qu’il existe un véritable marché pour des machines hybrides alliant puissance et mobilité.

Une PS6 portable en perspective

Selon les informations qui circulent, cette fameuse « PS6 Portable » – surnom donné en attendant mieux – serait équipée d’une puce dernier cri gravée en 3 nanomètres. Cette dernière est taillée pour faire tourner les jeux PS5 sans nécessiter d’adaptations ou de recompilations interminables.

Bien sûr, même avec une telle architecture, il faudra accepter quelques compromis. Les jeux les plus gourmands, comme Final Fantasy VII Rebirth, auront probablement besoin de petits ajustements pour tourner correctement.

En revanche, les titres plus légers comme Astro’s Playroom devraient fonctionner sans accroc.

Côté performances, il ne faudra pas s’attendre à une qualité identique à celle d’une PS5 de salon. Résolution, détails graphiques et fluidité seront sans doute légèrement revus à la baisse pour s’adapter aux contraintes du format portable.

Et en parlant de graphiques, il paraît que le GPU intégré afficherait moins de 40 unités de calcul (CU), certaines sources parlant de moins de 36 CU. À titre de comparaison, la Xbox Series S compte 20 CU, et la PS5 en propose 36.

Quand cette console pourrait-elle arriver entre nos mains ?

D’après les informations de Kepler_L2, la conception de la puce serait finalisée d’ici fin 2024 ou début 2025. Et ce, avant l’étape critique du premier échantillon physique (le fameux « tape-out A0 ») attendue pour l’année 2025.

Alors, comme c’est généralement le cas, il faut compter environ deux ans entre cette phase et la commercialisation. Cela place donc la fenêtre de lancement plausible autour de 2027 ou 2028.

Bien entendu, prudence est mère de sûreté. Tant que Sony n’a pas montré une démo officielle ou communiqué des détails concrets, tout cela reste à l’état de rumeur.

Et puis, il reste de nombreuses questions sans réponse comme combien coûtera cette machine ? Faudra-t-il racheter ses jeux PS5 pour y jouer dessus ?

Sera-t-elle vraiment assez puissante pour offrir une expérience de jeu satisfaisante ? Autant d’inconnues qui empêchent pour l’instant de sabrer le champagne.

Quoi qu’il en soit, les rumeurs – nombreuses et concordantes – sont bon signe. Alors, restons à l’écoute !

À moins qu’une éventuelle PS6 portable ne vous intéresse pas bien sûr ! Est-ce le cas ? Dites-nous dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.