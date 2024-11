Sony prépare une PlayStation portable pour défier la Nintendo Switch 2 ! Tout savoir

Sony passe actuellement sous les projecteurs : il paraît que la firme développe une une Playstation portable. Son objectif est clair : détrôner la future Nintendo Switch 2. Explications.

Selon Bloomberg, Sony développe en secret une Playstation portable révolutionnaire . Cette stratégie cible directement Nintendo, leader incontesté des consoles portables avec sa Switch, dont une nouvelle version est attendue l’année prochaine.

Une Playstation portable, la revanche de la PS Vita

Après l’échec de la PS Vita, Sony revient avec des ambitions accrues pour séduire un public mobile et connecté. La firme japonaise cherche à rebondir sur le PlayStation Portal.

C’est un appareil de huit pouces qu’on ne peut pas qualifier de console portable à proprement parler. Il a été lancé l’an dernier pour diffuser les jeux PS5 depuis le cloud.

Au début, la PlayStation Portal était conçue pour fonctionner de manière autonome, selon Bloomberg. Cette fois, par contre, Sony vise à évoluer ce projet vers une vraie console portable capable de jouer aux jeux PS5 en mode natif, sans connexion Wi-Fi.

Cette innovation pourrait rendre les titres PlayStation plus accessibles et attirer un public plus large.

Sony s’attaque au trône de Nintendo : pourquoi maintenant ?

Le timing de Sony n’est pas anodin. J’imagine qu’il s’avère inutile de vous rappeler que le marché est actuellement en effervescence. Nintendo domine le marché des consoles portables, avec la Switch bientôt remplacée par un modèle de nouvelle génération attendu l’an prochain.

Microsoft, de son côté, travaille sur un prototype de console Xbox portable, bien que sa sortie soit encore lointaine. C’est ce qu’a affirmé son PDG, Phil Spencer en tout cas. Le segment des consoles portables s’est même enrichi grâce à des innovations venues du monde du PC, comme le Steam Deck de Valve et les appareils ROG Ally d’Asus.

Alors que la mobilité redéfinit le gaming, il est clair la firme japonaise veut, elle aussi, s’imposer dans cette révolution technologique Reste à savoir si elle arrivera à convaincre ce public exigeant, habitué à des expériences fluides et immersives.

Une chose est sûre : Sony n’explore pas un territoire inconnu, ayant déjà lancé par le passé des consoles portables comme la PS Vita et la PlayStation Portable, même si celles-ci ont été abandonnées.

Vous, qu’est-ce que vous pressentez ? Sony va-t-il s’en sortir ? Faîtes-nous part de votre avis dans les commentaires.

