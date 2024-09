PS5 Pro : la liste des jeux optimisés enfin dévoilée ! Quel est votre préféré ?

Vous vous souvenez du fameux « PS5 Pro Enhanced », les jeux que Sony a promis d’optimiser gratuitement ? Et bien, il y a environ 50 titres, découvrez dans cet article lesquels.

La PS5 Pro, la plus puissante console jamais créée, a été officiellement présentée le 10 septembre. Sony a introduit de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités pour offrir une expérience de jeu exceptionnelle. Compatibilité Wi-Fi 7, résolution 4K à 8K pour certains jeux, GPU plus performant, ray tracing avancé, mise à l’échelle boostée par IA et bien d’autres encore.

Cependant, pour tirer pleinement partie de ces avantages, certains jeux devront être mis à jour. Lors d’une interview avec CNET, Sony a indiqué qu’environ 50 titres bénéficieront d’un patch de MAJ PS5 Pro lors du lancement de la console en novembre. Et, ces jeux seront étiquetés : « PS5 Pro Enhanced ».

Quels sont les jeux inclus dans la PS5 Pro Enhanced ?

À ce jour, les jeux officiellement concernés sont :

Alan Wake 2 Assassin’s Creed : Shadows Demon’s Souls Dragon’s Dogma 2 Final Fantasy VII Rebirth Gran Turismo 7 Hogwarts Legacy Horizon Forbidden West Marvel’s Spider-Man 2 Ratchet & Clank : Rift Apart The Crew Motorfest The First Descendant The Last of Us Part II Remastered.

Quel genre d’améliorations bénéficieront-t-ils ?

L’amélioration varie selon le jeu. Par exemple, Gran Turismo 7 pourra afficher des graphismes en 4K avec 60 images par seconde (FPS) et le Ray Tracing pendant le jeu. Auparavant, ce dernier n’était disponible que pendant les cinématiques ou quand les voitures étaient exposées.

De leur côté, Horizon Forbidden West, The Last Of Us Part II Remastered, et Marvel’s Spider-Man 2 bénéficieront de la 4K à 60 FPS pour une fluidité maximale.

Ces jeux, ainsi que Ratchet & Clank : Rift Apart, auront aussi des détails visuels améliorés. Par exemple, dans Horizon Forbidden West, il y aura des améliorations sur la lumière, les effets visuels, ainsi que sur les cheveux et la peau des personnages pendant les cinématiques.

Selon Sony, la PS5 Pro sera compatible avec plus de 8 500 jeux PS5 et PS4. Pour ceux qui ne recevront pas de patch d’optimisation, la puissance accrue de la PS5 Pro apportera une amélioration naturelle. Celle-ci stabilisera et optimisera les performances des jeux PS4 et PS5 compatibles. Et ce, tout en rehaussant la qualité d’image et la résolution de certains titres PS4.

