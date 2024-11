Switch 2 : Nintendo confirme cette info qui va ravir les possesseurs de Switch !

Nintendo a annoncé mardi soir que sa prochaine console, la Switch 2, sera rétrocompatible. Mais il reste des incertitudes quant à la compatibilité des cartouches physiques actuelles en 2025.

Après des mois d’attente et de spéculations, Nintendo a enfin révélé un détail clé sur la future Switch 2. Une rétrocompatibilité avec les jeux Nintendo Switch est garantie, selon une annonce officielle. Pour ce qui est des cartouches, rien n’a été précisé pour le moment.

La Nintendo Switch 2 ne cesse de faire parler d’elle

Peu avant cette annonce, Nintendo avait révélé qu’elle anticipait une baisse de ventes de la Switch d’ici la fin de l’année. Cela explique sûrement pourquoi elle a rendu la nouvelle console compatible avec les jeux Nintendo Switch actuels.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, l’a confirmé sur X (anciennement Twitter). « Les logiciels Nintendo Switch seront également jouables sur la console qui succède à la Nintendo Switch. »

D’ailleurs, votre compte Nintendo Switch Online sera utilisable sur la prochaine console Switch. Toutefois, le message de Furukawa soulève des doutes concernant la compatibilité des cartouches Switch.

Il se pourrait que les cartouches actuelles ne fonctionnent pas pleinement avec la prochaine console. Les jeux téléchargés devraient pouvoir être transférés, certes. Toutefois, Nintendo devra peut-être redoubler d’efforts pour assurer la compatibilité des supports physiques.

Le rapport complet sur la politique de gestion de Nintendo, mentionné par Furukawa, reste vague sur les perspectives à venir. LA société présente le compte Nintendo Switch Online comme le principal moyen de « maintenir une relation continue avec le consommateur » à travers les générations de plateformes.

Elle affirme aussi vouloir utiliser le compte Nintendo pour préserver sa « bonne relation » avec les joueurs. Cela signifie que la firme japonaise privilégiera la rétrocompatibilité de ses jeux sur son service Switch Online.

Bien qu’elle ait confirmé que certains titres seront disponibles à l’achat sur la Switch 2, les informations complètes concernant cette compatibilité n’ont pas encore été dévoilées. Plus de détails seront officiellement communiqués « à une date ultérieure ».

Nintendo révèle qu’une annonce concernant sa prochaine console est prévue d’ici la fin de son exercice fiscal actuel, soit avant mars 2025.

L’année n’a pas été facile pour Nintendo, on dirait

En attendant cette nouvelle génération, l’approche d’une « Switch 2 » n’a pas contribué à stimuler les ventes des modèles actuels. Face à cette chute, l’entreprise a revu à la baisse ses prévisions de ventes pour la Switch, tant pour le matériel que pour les logiciels associés.

L’objectif de ventes passe désormais de 13,5 millions d’unités à 12,5 millions. Je vois que ces chiffres montrent un recul notable. En outre, les ventes combinées de la Switch standard, de la Switch OLED et de la Switch Lite ont également chuté de 31 % entre juillet et septembre, par rapport à la même période l’an dernier.

Selon la firme, le manque de nouveaux jeux phares et de produits dérivés en est l’explication. En particulier, l’absence de sorties comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et The Super Mario Bros. Movie a pesé sur les chiffres.

Malgré cela, la société reste positive. Elle a souligné que les ventes de la console restent meilleures que celles de ses prédécesseurs, même après huit ans sur le marché.

Nintendo met tout en œuvre pour rassurer les consommateurs sur la sécurité de l’achat de jeux Switch pour leurs proches pendant les fêtes. Le 7 novembre, la sortie de Mario & Luigi : Brothership est très attendue. Et ce, accompagnée de remaniements et rééditions comme annoncés lors du Nintendo Direct de juin.

Toutefois, aucune grosse franchise n’est à l’horizon pour l’instant. Metroid Prime 4 : Beyond est prévu pour l’année prochaine, et pourrait être le jeu phare entre la Switch 1 et la Switch 2.

Mais si vous envisagez un achat, nous vous conseillons de privilégier la version numérique. Si vous n’êtes pas du même avis, n’hésitez pas à nous en parler dans le commentaire !

