Vous venez d’avoir la Nintendo Switch ? Voici les 15 meilleurs jeux incontournables

La Nintendo Switch, le cadeau de Noël par excellence. Cette merveille fait partie des plus prisées du marché. Si vous venez d’en avoir une, vous voulez sûrement tester plusieurs jeux avec votre console toute neuve. En voici 15 propositions pour améliorer votre expérience.

Non, il n’y a pas que Mario sur la Nintendo Switch. Cette console bénéficie de plusieurs jeux, et certains rivalisent même avec les titres cultes. Nous vous avons concocté une liste des 15 meilleurs jeux sur la Switch. N’hésitez pas à les essayer si vous en avez la possibilité.

Les derniers titres Zelda

The Legend of Zelda, Breath of the Wild est sans doute un des meilleurs titres sur la Nintendo Switch. Ce jeu a séduit des millions de fans dans le monde entier. Link va vous transporter dans des aventures palpitantes, tout en testant un nouveau mécanisme de jeu. Et n’oubliez pas que les énigmes sont aussi des opportunités pour améliorer votre expérience.

Par ailleurs, vous pourrez essayer l’un des derniers opus de la saga. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom pousse encore un peu plus l’immersion du joueur. L’aventure sera toujours au rendez-vous. Explorez les cieux, les souterrains, et les paysages luxuriants en accomplissant vos quêtes. Que demander de plus ?

Pour les plus nostalgiques, vous pourrez vous orienter vers le jeu The Legend of Zelda Link’s Awakening. Ce titre est classé comme culte chez les puristes.

On n’oublie pas Mario et Luigi

Un jeu Mario en 3D, inhabituel non ? Pourtant, certains fans sont séduits par ce gameplay. Super Mario Odyssey n’a pas déçu sur ce plan. De plus, les challenges sont au rendez-vous, pour les adeptes de ce concept.

Mais rien de mieux que le bon vieux 2D pour vivre une expérience unique avec Mario sur la Nintendo Switch. Super Mario Bros Wonder va vous emmener dans son monde. Une occasion pour renouer avec le gameplay de notre enfance.

Et entre amis, vous pourrez vous lancer sur les pistes avec Mario Kart 8 Deluxe. Notre plombier favori va devenir un pilote hors pair avec ses compères. C’est aussi le jeu de référence pour une soirée réussie.

Par ailleurs, Super Smash Bros Ultimate vous donne l’occasion d’affronter vos amis. Ce jeu figure parmi les plus ambitieux. En effet, on avait l’habitude de voir Mario récupérer des pièces, ou faire la course avec son karting. Ici, il sera dans un jeu de baston inédit.

Luigi sera aussi au rendez-vous sur la Nintendo Switch. Il sera face à des fantômes dans le jeu Luigi’s Mansion 3. Une opportunité pour mettre en avant un des personnages phares de l’univers de Mario.

Toad aura son jeu dans Captain Toad Treasure Tracker. Un des amis de Mario sera alors un collecteur de diamant dans ce titre atypique. Il sera accompagné par Captain Toadette.

Ces derniers titres vont vous surprendre

SI vous n’aimez pas les jeux classiques, vous pourrez tester ces titres atypiques sur la Nintendo Switch. Heave Ho est le jeu de prédilection pour les parties entre amis. Vous pourrez vous amuser avec le Tetris 2.0, qui n’est autre que Tricky Tower. Animal Crossing New Horizons promet du lourd avec ses nombreuses possibilités. Et pour finir, vous pourrez vous lancer sur Metroid Dread ou Cuphead. Et n’oubliez pas que Légendes Pokémon Arceus est aussi une référence sur la Switch.