Switch 2 : un premier jeu totalement extraordinaire dévoilé par Nintendo ?

Nintendo serait-elle sur le point d’annoncer le premier jeu de la Switch 2 ? C’est la question qui tourmente les joueurs en ce moment. Si vous vous posez également cette question, vous êtes pile au bon endroit. On va parler aujourd’hui du premier jeu que Nintendo a dévoilé pour le lancement de la nouvelle console Nintendo.

La Nintendo Switch occupe incontestablement une place de choix parmi les consoles les plus en vogue à l’heure actuelle. Elle séduit les joueurs grâce à sa simplicité d’utilisation et à la variété des jeux qu’elle propose, une offre qui sait satisfaire aussi bien les plus jeunes que les joueurs plus expérimentés. Lors de la récente conférence Nintendo Direct, les hauts responsables ont dévoilé une série de nouvelles sorties, suscitant l’enthousiasme parmi les fans. Cependant, l’une des informations les plus intrigantes était l’annonce de la future Nintendo Switch 2. Les fuites et les spéculations entourant ce sujet continuent de captiver l’attention des joueurs, qui attendent avec impatience de connaître les détails de cette nouvelle console.

Nintendo Switch 2 : sortie probable avant 2024

Bien que Nintendo n’ait pas encore confirmé officiellement l’arrivée de la Nintendo Switch 2, les rumeurs vont bon train et laissent entendre qu’elle pourrait faire son apparition d’ici la fin de l’année 2023. Des informations présumées issues de courriels d’Activision auraient également fuité, alimentant davantage les spéculations.

Actuellement, la Nintendo Switch 2 aurait une configuration similaire à celle de la PS4 et de la Xbox One. Ce qui laisse présager une amélioration significative en termes de graphismes et d’autres améliorations potentielles.

Sur Internet, les leakers font également état de la sortie imminente d’un nouveau jeu à couper le souffle en même temps que la Nintendo Switch 2. Il s’agirait apparemment d’un jeu en monde ouvert mettant en scène Mario en 3D. La nouvelle ne manquera pas de ravir les plus fervents admirateurs de Super Mario !

Premier Mario en 3D depuis 1994

Zippo, un leaker de renom, a déclaré que ce sera le tout premier jeu Mario en 3D pour la Switch 2. Après que Zelda et Pokémon aient franchi le pas, il était inévitable que notre plombier préféré emboîte le pas. Ce jeu ne sera donc pas une suite à Odyssey, mais il explorera de nouvelles pistes.

« On m’a dit que le jeu Nintendo était complètement à couper le souffle. Si vous pensiez que Mario vs. Donkey Kong était beau, préparez-vous à être époustouflés. L’équipe de développement d’EPD Tokyo s’apprête à éblouir les joueurs une fois de plus », a-t-il ajouté.

#SuperMario3DWorld is coming to #NintendoSwitch…but with a new twist! Super Mario 3D World + Bowser’s Fury will launch on 2/12/2021. Stay tuned to learn more about this title in the future.



Pre-order today:https://t.co/U4UtcJXVW3 pic.twitter.com/Z8ZI5mWjmL — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 3, 2020

Par ailleurs, il a laissé entendre que ce jeu Mario serait la pièce maîtresse de Nintendo l’année prochaine. Il pourrait également s’agir du jeu de lancement pour la Switch 2. À lui d’ajouter : « Je parierais des sommes considérables là-dessus. Ce sera le premier jeu Mario en 3D depuis Super Mario 64 en 1996 à être le jeu de lancement d’une console, donc attendez-vous à quelque chose d’exceptionnel. »

Cependant, il convient de noter que ces rumeurs doivent être prises avec précaution, car Zippo a été critiqué par le passé pour avoir diffusé des informations incorrectes. La prudence est donc de mise en attendant les annonces officielles de Nintendo.