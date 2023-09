Nintendo Switch 2 : le leak des specs CPU et GPU révèle une puissance colossale

La Nintendo Switch 2 pourrait être beaucoup plus puissante que prévu. Selon un leak du YouTuber RedGamingTech, Nvidia aurait proposé une nouvelle puce à Nintendo si avancée qu’elle permettrait à la console d’égaler la PS5 et la Xbox Series S…

Depuis ses débuts dans le monde du jeu vidéo, ou tout du moins depuis l’époque du GameCube, Nintendo n’a jamais misé sur la puissance comme argument de vente pour ses consoles.

La célèbre entreprise japonaise préfère se focaliser sur la qualité de ses jeux et de ses prestigieuses franchises exclusives telles que Mario, Zelda ou Pokémon.

Une stratégie à contre-courant de ses principaux rivaux Sony et Microsoft, qui se livrent une course aux performances à chaque génération de consoles PlayStation et Xbox et tentent de concurrencer les PC.

Pourtant, cette approche fonctionne. Même si la PlayStation 2 reste la console la plus vendue de tous les temps avec plus de 155 millions d’exemplaires écoulés, la Nintendo DS la talonne avec 154,02 millions de ventes.

De son côté, la Nintendo Switch a dépassé les 125 millions d’unités vendues et n’a pas encore dit son dernier mot. À terme, elle pourrait bien finir par dépasser la PS2…

Ainsi, même sans graphismes époustouflants en 4K, Nintendo parvient à tenir tête à son rival Sony grâce à son image de marque familiale, l’interface agréable et l’ergonomie de ses machines, et surtout à sa propriété intellectuelle adulée par des gamers du monde entier.

Toutefois, alors que la Switch 2 vient d’être dévoilée aux développeurs dans le cadre de la Gamescom de Cologne, un nouveau leak révèle un potentiel bond de puissance pour cette prochaine console de Big N.

La puce Tegra Drake remplacée en dernière minute

Si l’on se fie aux informations en fuite communiquées par le YouTuber RedGamingTech, Nintendo aurait décidé de sortir les muscles et d’affronter directement la PS5 et la Xbox series S.

D’après la source, les composants CPU et GPU du SoC de la Switch 2 pourraient être considérablement boostés par Nvidia.

On pensait jusqu’à présent que cette nouvelle machine serait équipée d’une puce Tegra T239 Drake, déjà nettement plus puissante que le Tegra X1 de la première Switch, mais le processeur pourrait finalement être largement plus avancé.

C’est une bonne chose, car le T239 commence tout de même à dater puisqu’il fait partie de la famille Tegra Orin annoncée en 2018. Si la Switch 2 est bel et bien lancée au deuxième semestre 2024, elle aurait donc été équipée d’une puce vieille de six ans.

À titre de comparaison, la Switch de 2017 embarquait le X1 dévoilé par Nvidia en 2015. L’écart était donc d’environ 22 mois.

Une puce monstrueuse proposée à Nintendo par Nvidia

Toujours d’après le YouTuber, c’est Ndivia qui aurait directement proposé une configuration plus récente à Nintendo. Le CPU serait un MediaTek avec 2 coeurs Cortex-X4, 2 coeurs Cortex-A720, et 4 coeurs Cortex-A520.

En comparaison, la puce Drake était censée embarquer des coeurs ARM Cortex-A78AE. Toutefois, ARM affirme que les nouveaux coeurs Cortex-A720 peuvent délivrer 10% de performances supplémentaires. Et ce, sans même prendre en compte les deux coeurs Cortex-X4 du CPU !

De son côté, le Cortex-X4 utilise une architecture ARMv9.2 beaucoup plus efficace que le A78 et son ARMv8.2. Le maximum d’instructions passe de 160 à 2×384.

Pour couronner le tout, le composant GPU de la Switch 2 aurait 12 à 16 multiprocesseurs de streaming avec la microarchitecture Ada Lovelace offrant la génération de trames DLSS 3 et des coeurs Tensor de quatrième génération.

Autant dire qu’une telle puce propulserait la machine sur un pied d’égalité avec la PS5 et la Xbox Series S ! D’autant que la console aurait entre 12 et 16GB de RAM !

Néanmoins, ces informations sont à prendre avec un grain de sel. Le YouTuber lui-même admet avoir une « faible confiance » quant à ces révélations provenant de sources anonymes.

Quoi qu’il en soit, plusieurs développeurs ont déjà passé des accords de non-divulgation avec Nintendo. Il est donc tout à fait plausible que les caractéristiques techniques de la Switch 2 aient déjà été dévoilées !