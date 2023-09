Nintendo Switch 2 : les leaks continuent et promettent du très lourd

Les informations sur la Nintendo Switch 2 inondent la toile depuis quelques mois. Une situation délicate pour les concepteurs, mais une bonne nouvelle pour les passionnés.

Le monde du Gaming a été secoué par le rachat des studios Activision-Blizzard, et King par Microsoft. Il y a avant même eu un procès qui opposait FTC à l’empire de Bill Gates. Des emails ont été dévoilés à l’audience durant ces moments. Il y avait alors une information cruciale, qui ne devait pas être divulguée au grand public. Il s’avère que le PDG de Nintendo a rencontré Bobby Kotich (président d’Activision-Blizzard). Les mails disent qu’ils ont échangé à propos du remplacement de la Switch.

La Nintendo Switch 2 serait une concurrente des consoles Next-Gen

Les mails auraient affiché les performances de la Nintendo Switch 2. Cette console portable devrait avoir la technologie DLSS de Nvidia. Cette configuration était surtout à la disposition des cartes graphiques, mais elle va conquérir le monde des consoles d’ici peu. L’écran OLED va aussi garantir une fluidité absolue des images. C’est une immersion totale pour le joueur. La résolution 4K de la Nintendo Switch 2 ne sera plus qu’un bonus.

Toutes ces informations cultivent les rumeurs de la collaboration entre Nvidia et Nintendo. Il y aurait même des développeurs qui ont reçu un kit complet, avec une puissante puce graphique. Ces professionnels devraient tester la nouvelle Switch avant le lancement officiel.

Selon VGC, cette nouvelle console sera dans les mains des gamers en 2024. Cette déclaration était déjà en ligne en juillet. Toutefois, il n’y a eu aucune confirmation de la part de Nintendo ni de ses partenaires. Mais les rumeurs sont de plus en plus prouvées par les passionnés et les concurrents.

Des présentations à huis clos de la Nintendo Switch 2

Nintendo aurait présenté sa nouvelle console à la Gamescom le mois d’août dernier. Les organisateurs n’ont invité que quelques studios et développeurs. Et pour garder le secret, tout se passait en huis clos. Une situation qui a fuité dans les mails échangés entre le PDG de Nintendo et d’Activision Blizzard.

Certains spécialistes ont même confirmé cette présentation secrète. Jez Corden, un cadre chez Windows a publié récemment. Microsoft et Nintendo ont discuté du développement de la Nintendo Switch 2 avec des développeurs célèbres à la Gamescom.

Des démos exceptionnelles avec les jeux phares du moment

Zelda: Breath of the Wild sera la star de la Nintendo Switch 2. Ce jeu d’aventure est déjà présent sur les différentes plateformes. Les gamers ont lui ont même donné une très bonne note, et quelques critiques constructives. Mais ce nouvel opus de Zelda connaîtra quelques améliorations sur la Nintendo Switch 2. Une immersion plus poussée dans le monde mystique de Link.

The Matrix Awakens est le deuxième jeu sur la liste. Ce dernier fonctionnera avec le moteur Unreal Engine 5 d’Epic Games. Ici, la nouvelle Switch sera à la même table que les consoles Next-Gen. Une performance qui attirera à coup sûr d’autres joueurs.