Switch Online : Nintendo cherche 10 000 testeurs pour cette mystérieuse nouveauté

Accrochez-vous, Nintendo vient de lancer un appel à la communauté pour tester une nouveauté mystérieuse sur Switch Online ! Pas de détails croustillants pour l’instant, mais nous savons déjà que seuls les abonnés à Nintendo Switch Online + Expansion Pack auront l’honneur de tenter leur chance.

Nintendo a décidé de faire monter la tension d’un cran dans l’univers du gaming en annonçant une fonctionnalité Switch Online top secrète. Mais attention, il n’y a pas de place pour tout le monde ! Pour être dans la course, il faut d’abord faire partie de l’élite. Notamment, s’abonner à Nintendo Switch Online + Expansion Pack. L’enjeu ? 10 000 places convoitées pour tester cette nouveauté avant tout le monde.

Quelles sont les conditions pour postuler à cette offre de Nintendo ?

La firme japonaise a lancé un appel à 10 000 testeurs pour essayer une fonctionnalité mystérieuse de son service Switch Online. Pour l’instant, aucun détail n’a encore filtré. Mais une chose est sûre, seuls les abonnés à Nintendo Switch Online + Expansion Pack peuvent s’engager dans cette aventure.

Faites-vous partie de ceux qui payent l’abonnement à 69,99 € par an ? Vous pouvez déjà profiter d’un joli catalogue rétro avec des jeux de la Nintendo 64, Sega Genesis, et Game Boy Advance. En Bonus, retrouvez des contenus téléchargeables gratuits pour des hits comme Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing, ou encore Splatoon 2.

Deux classiques F-ZERO sur Game Boy Advance viennent de rejoindre Nintendo Switch Online + Pack additionnel !

Préparez-vous à battre des records de vitesse sur les circuits de F-ZERO Climax et F-ZERO – GP Legend. pic.twitter.com/NVfk0AIsZS October 11, 2024

Toutefois, il y a une petite condition pour participer au test. Le testeur doit avoir 18 ans et être basé au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Vous remplissez ces critères ? Alors, foncez sur l’annonce de Nintendo, faites défiler jusqu’en bas et cliquez sur le lien « Vers la page de candidature ». Par contre, si c’est hors Japon, ce sera du premier arrivé, premier servi ! Or, les japonais, vont devoir passer par un tirage au sort.

Une nouvelle fonction en ligne #NintendoSwitchOnline va être testée sur #NintendoSwitch. Le 10 octobre dès 17:00, les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel pourront candidater pour y participer (places limitées).



Pour en savoir plus : https://t.co/4UXVCTMU25 pic.twitter.com/tiZEzCclyd — Nintendo France (@NintendoFrance) October 9, 2024

Pour nous les français, les inscriptions sont donc ouvertes du 10 octobre à 17h00 jusqu’au 6 novembre à 00h59. D’ailleurs, Nintendo pourrait stopper les candidatures plus tôt lorsque la limite des 10 000 est atteinte. Si vous voulez être de la partie et découvrir en avant-première ce que Big N prépare, dépêchez-vous de postuler !

Alors, allez-vous y participer ? Si c’est déjà fait, dites-nous en commentaire ce que vous espérez de cette mystérieuse nouveauté de la Switch Online !

