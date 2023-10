La Nintendo 64 fait son grand retour en 4K : vous allez replonger dans les années 90

Près de trente ans après sa sortie, la Nintendo 64 va faire son grand retour en version 4K grâce au constructeur de consoles rétro Analogue. Découvrez tout ce que vous devez savoir !

Lancée en 1996, la Nintendo 64 a marqué toute une génération. Cette console de salon est restée dans les mémoires pour sa manette emblématique, et surtout pour son catalogue de jeux parsemé de pépites légendaires.

Parmi les grands classiques de cette machine, on compte Zelda : Ocarina of Time, Mario 64, Starfox, F-Zero X, Goldeneye 007 ou encore Pokémon Stadium. Autant d’exclusivités encore aujourd’hui considérées comme cultissimes.

Même si les gamers ont aujourd’hui les yeux rivés sur la future PS5 Pro ou la très attendue Nintendo Switch 2, beaucoup repensent encore avec nostalgie à la N64 qui leur a apporté tant de souvenirs et de fous rires entre amis…

Bonne nouvelle : grâce à Analogue, le fabricant de consoles de jeu rétro, la Nintendo 64 va faire son grand retour… et en 4K !

Introducing Analogue 3D.

A reimagining of the N64.



4K resolution.



The future is here.

64 bits of pleasure.



Coming in 2024.



Sign up to be notified when Analogue 3D is available at https://t.co/EoEWYYF6Dl pic.twitter.com/aoIAWmN44U