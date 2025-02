La PS5 bientôt détrônée ? Steam prépare sa propre console de salon !

Ce n’est pas la première fois que des bruits de ce genre circulent, surtout sur les réseaux sociaux. On parle à nouveau d’une console Steam de Valve qui pourrait défier la PlayStation 5 et la Xbox Series.

Valve serait en train de préparer une console de salon. Une rumeur enflamme la toile, et les joueurs s’imaginent déjà une révolution. Après le succès du Steam Deck, la firme pourrait aller encore plus loin et attaquer directement Sony et Microsoft sur leur propre terrain. Et je pense que cela change tout.

Les rumeurs sur la console Steam se multiplient depuis fin 2024

Tout a commencé avec une publication de l’insider eXtas1s sur X (anciennement Twitter). Il affirme que Valve développe une console Steam en partenariat avec AMD. Cette information s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux.

Et d’après eXtas1s, cette console utiliserait une carte graphique AMD 9070 avec la technologie RDNA 4. Cependant, ces cartes sont actuellement réservées aux ordinateurs de bureau. Cela laisse penser que Valve et AMD travaillent sur une version sur mesure adaptée aux besoins d’une console de salon.

De plus, d’autres rumeurs circulent sur la conception d’un nouveau Steam Controller et d’un casque VR. Ces accessoires pourraient accompagner la console Steam.

eXtas1s a détaillé ces révélations dans une vidéo YouTube, où il précise que Valve travaille aussi sur des pilotes spécifiques pour faire fonctionner cette machine sous SteamOS. Selon lui, la Xbox se trouve dans une position affaiblie sur le marché. Il pense que Valve pourrait saisir cette opportunité et s’imposer face à la concurrence.

Une menace pour Sony et Microsoft ?

Une fois de plus, la concurrence pourrait trembler. Si cette console de Valve voit le jour, elle pourrait révolutionner le marché. Contrairement aux machines actuelles, elle fonctionnerait avec SteamOS, offrant un accès direct à un immense catalogue de jeux.

En revanche, ce n’est pas seulement une question de puissance. Le but étant d’apporter aux joueurs une expérience plus libre et plus flexible. Pas d’abonnement forcé, une compatibilité PC, des mises à jour sans restrictions. Sony et Microsoft pourraient-ils suivre ce modèle ?

Quand je disais que cette rumeur pouvait tout changer, je ne plaisantais pas ! Grâce à son expertise avec le Steam Deck, Valve pourrait frapper un grand coup. En plus, il a déjà prouvé qu’un appareil hybride PC/console pouvait plaire aux joueurs.

Cela dit, Sony et Microsoft ne se laisseront pas faire. Microsoft adopte une nouvelle stratégie avec son approche tout est une Xbox. Sony, de son côté, compte toujours sur ses exclusivités incontournables. Mais face à un tel rival, ces forces seront-elles suffisantes ?

Mais jusqu’à présent, Valve n’a toujours rien officialisé. Pourtant, plusieurs indices suggèrent que quelque chose se prépare. L’entreprise travaille énormément sur SteamOS, investit dans l’optimisation de ses pilotes, et collabore avec des marques comme Lenovo.

Ajoutons à cela un détail qui intrigue : l’Asus ROG Ally X peut être transformé en un semi-Steam Deck sous Linux. Preuve que les joueurs veulent une machine Steam plus puissante !

Et vous, que pensez-vous de cette possible console Steam ? Valve a-t-il une chance de rivaliser avec la PS5 et la Xbox Series X ? Dites-nous votre avis dans les commentaires !

