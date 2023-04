PlayStation 5 : Sony prépare un nouveau service Cloud Gaming

Sony est sur le point de révolutionner l’industrie du jeu vidéo avec son nouveau service Cloud Gaming pour la PlayStation 5. Cette technologie innovante permettra aux joueurs de profiter d’une expérience de jeu inégalée.

À la manière d’un Google Stadia, Les utilisateurs pourront jouer à des jeux sans téléchargement ni installation grâce à cette nouvelle plateforme. Par ailleurs, ils seront exécutés à distance sur des serveurs distants. Le Cloud Gaming est une technologie de plus en plus populaire dans l’industrie du jeu vidéo. Cela offre une alternative pratique et économique à l’achat de jeux sur disque ou en ligne. Cette initiative de Sony témoigne de son engagement à offrir une expérience de jeu optimale à sa communauté de joueurs.

Sony recrute des experts en Cloud Gaming pour développer sa présence

Selon les experts en matière de streaming en nuage, le Cloud Gaming deviendra un élément clé de l’industrie du jeu dans un avenir proche. Sony partage cette opinion et recrute actuellement des professionnels de l’informatique pour renforcer sa Future Technology Group. Un directeur de la gestion de produits spécialisé dans le Cloud Gaming a été nommé récemment.

En plus de cela, l’entreprise offre divers autres postes vacants, comme cinq postes d’ingénieurs de plateforme seniors, trois postes d’ingénieurs logiciels, ainsi que plusieurs autres postes à pourvoir.

Sony Prepares for Major Cloud Gaming Push



Sony seems to be preparing for a major push into cloud gaming with more than 20 positions available in the Future Technology Group.https://t.co/aVQyKbq8aY pic.twitter.com/KiNt6Qfagx — Eugenia Castillo (@menendezme) April 11, 2023

Le poste de directeur de la gestion des produits pour le Cloud Gaming chez Sony n’est plus disponible. Cependant, une copie archivée de l’offre d’emploi peut être consultée en utilisant le lien fourni. En somme, Sony cherche à renforcer sa présence dans le secteur du Cloud Gaming en recrutant des professionnels de l’informatique qualifiés.

Sony renforce son équipe pour révolutionner le Cloud Gaming

L’entreprise a annoncé récemment plusieurs nominations importantes pour renforcer son équipe. Un nouveau directeur de l’ingénierie matérielle a été désigné pour superviser la recherche et le développement de serveurs personnalisés. Cette nomination vise à encourager l’innovation en vue de la prochaine génération de technologie. De plus, la société recherche actuellement un architecte matériel principal. Tout ça dans le but de façonner l’infrastructure du centre de données composable de PlayStation dédiée aux jeux en nuage.

En outre, Sony est à la recherche d’un architecte de systèmes de jeux en nuage pour rejoindre l’équipe. Le Future Technology Group de Sony travaille sur plusieurs projets innovants incluant les casques VR et les contrôleurs de jeu. Cependant, certains postes sont spécifiquement destinés au service PlayStation Now. En particulier, la société a développé un pilote d’IA appelé « GT Sophy » pour le jeu Gran Turismo.

Le jeu en streaming : le futur des jeux vidéo accessibles à tous

Le principe de fonctionnement du Cloud Gaming est assez simple : le joueur se connecte à un serveur distant où le jeu est préalablement installé et lancé. Toutes les actions du joueur ainsi que la vidéo en temps réel sont ensuite transmises via Internet. En somme, le jeu est exécuté sur un serveur distant. De plus, l’utilisateur n’a besoin que d’un ordinateur ou d’un appareil mobile avec une connexion Internet suffisamment rapide pour jouer.

Le Cloud Gaming présente de nombreux avantages, notamment la possibilité de jouer à des jeux vidéo avec des graphismes et des performances de qualité supérieure. Cela est possible même sans avoir à dépenser une fortune dans l’achat d’un ordinateur ou d’une console de jeu coûteuse.

En outre, cela permet aux utilisateurs de jouer à des jeux en ligne avec des amis, peu importe leur lieu géographique. Toutefois, il est important de disposer d’une connexion Internet rapide et stable pour profiter pleinement de cette expérience.