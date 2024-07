Profitez de l’offre exceptionnelle pCloud : jusqu’à 70 % de réduction sur les forfaits à vie !

Du 8 au 16 juillet, pCloud bouleverse le marché du stockage en ligne. En effet, une offre pCloud inédite vous attend, et pour cela, jusqu'à 70 % de réduction sur les forfaits à vie. Choisissez parmi 1 To, 2 To ou 10 To d'espace cloud permanent. Cerise sur le gâteau, pCloud Encryption est offert avec chaque plan. Ne manquez pas cette opportunité unique de sécuriser vos données à long terme.

Imaginez un coffre-fort numérique, accessible partout, protégeant vos données précieuses. C'est la promesse de pCloud, le champion du stockage en ligne. Du 8 au 16 juillet, une offre exceptionnelle frappe à votre porte. pCloud bouleverse le marché avec des réductions allant jusqu'à 70 % ! Choisissez parmi trois plans à vie généreux : 1 To, 2 To ou 10 To.

Mais ce n'est pas tout ! L'option Encryption, normalement payante, est offerte. Avec pCloud, vos fichiers sont accessibles partout, à tout moment. Une interface intuitive facilite la gestion de vos données. Ne laissez pas passer cette chance unique. Assurez l'avenir de vos fichiers avec un stockage cloud fiable et abordable.

Une remise spectaculaire sur les plans à vie

Parlons des économies substantielles que vous pouvez réaliser. En effet, pCloud propose des remises allant jusqu'à 70 % sur ses forfaits à vie. De ce fait, fini les abonnements mensuels ou annuels qui s'accumulent. Avec cette offre, vous payez une fois pour toutes et bénéficiez d'un accès illimité dans le temps à votre espace de stockage.

Mais ce n'est pas tout ! pCloud vous laisse le choix entre trois options généreuses pour répondre au mieux à vos besoins :

1To + pCloud Encryption Gratuit à 199 €

2To + pCloud Encryption Gratuit 279 €

10To + pCloud Encryption Gratuit 890 €

Quelle que soit l'option choisie, vous bénéficierez d'une remise exceptionnelle. C'est l'occasion rêvée de s'équiper d'un stockage cloud performant sans se ruiner.

pCloud Encryption : la sécurité en bonus

En plus de ces réductions alléchantes, pCloud vous fait un cadeau de taille : son service premium de chiffrement, pCloud Encryption, vous est offert gratuitement. D'ordinaire proposé en option payante, ce service est désormais inclus sans frais dans le cadre de cette promotion exceptionnelle.

Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous ? Imaginez une forteresse imprenable pour vos données les plus sensibles. En effet, pCloud Encryption utilise un chiffrement digne des services secrets pour protéger vos fichiers. Le plus fascinant dans tout ça ? Même pCloud n'a pas les clés de votre coffre-fort numérique. Vous êtes le seul maître à bord, avec une confidentialité à toute épreuve.

À l'heure où la protection des données personnelles est au cœur de toutes les préoccupations, cette fonctionnalité prend tout son sens. Que vous ayez des dossiers professionnels ultra-confidentiels, des informations bancaires sensibles ou simplement des souvenirs personnels que vous préférez garder pour vous, pCloud Encryption vous offre une sérénité inestimable. Alors, pourquoi s'en priver ?

Pourquoi choisir pCloud ?

Vous vous demandez pourquoi choisir pCloud ? Tout d'abord, son interface intuitive rend la gestion de vos fichiers un jeu d'enfant, que vous soyez geek ou novice. De plus, la synchronisation automatique entre vos appareils assure que vos données sont toujours à jour.

Ensuite, pCloud brille par sa polyvalence. Compatible avec Windows, macOS, Linux, iOS et Android, il s'adapte à tous vos appareils. Ainsi, vos fichiers vous suivent partout.

La fiabilité est un autre atout majeur. Vos données sont réparties sur plusieurs serveurs, minimisant les risques de perte. Une corbeille de 30 jours et un historique des versions vous protègent contre les fausses manipulations.

Cerise sur le gâteau, pCloud prend votre confidentialité au sérieux. Basé en Suisse, pays réputé pour ses lois strictes sur la protection des données, il garantit une transparence totale.

Alors, pourquoi hésiter ? Du 8 au 16 juillet, profitez de remises allant jusqu'à 70 % sur les forfaits à vie, avec pCloud Encryption offert. C'est l'occasion rêvée d'investir dans une solution de stockage cloud performante et économique.

Ne laissez pas passer cette opportunité en or. Offrez-vous la tranquillité d'esprit numérique que vous méritez avec pCloud. Une décision aujourd'hui pour un stockage sûr à vie !

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.