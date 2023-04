Une PS5 portable Cloud Gaming en préparation ? Tout savoir

Sony prépare actuellement une console PlayStation portable permettant de jouer aux jeux PS5 en streaming, et peut-être en cloud gaming ! Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le projet « Q Lite »…

Fin 2011, Sony lançait sa console portable PlayStation Vita. Avec environ 15 millions de ventes au total, cette machine fut un échec commercial malgré sa puissance époustouflante.

Trop chère et dépourvue de jeux, la PSV a aussi été éclipsée par la Nintendo 3DS et l’essor du jeu mobile. Elle n’a jamais atteint la popularité de la PlayStation Portable (PSP) de 2005, et a finalement été abandonnée en 2019.

Toutefois, plus de dix ans après cette mésaventure, le géant japonais travaillerait actuellement sur une nouvelle console de poche selon plusieurs sources fiables habituées aux fuites d’informations…

Q Lite : une console portable pour le streaming PS5

Cette fois, afin de rencontrer le succès, Sony miserait sur le streaming et le Cloud Gaming. Le produit se placerait donc en concurrence de la Nintendo Switch et du Steam Deck, mais aussi des services comme Xbox Game Pass et Nvidia GeForce Now.

Selon Insider Gaming, l’appareil porterait le nom de code « Q Lite ». Son utilisation nécessiterait impérativement de posséder une PlayStation 5.

En effet, elle utiliserait la fonctionnalité Remote Play déjà existante pour le streaming adaptatif des jeux de la console de salon. L’affichage atteindrait une définition de 1080p à 60 FPS.

Toujours d’après la source, la Q Lite ressemblerait à une manette PS5 avec un écran tactile LCD 8 pouces en plein milieu. Elle comporterait les boutons habituels, des haut-parleurs et une prise audio jack.

La réponse de Sony à la Nintendo Switch ?

A priori, cette machine serait lancée avant la PS5 Pro attendue pour la fin 2024 et après le disque dur détachable en préparation selon les rumeurs.

Ce disque dur est la Q Lite feraient tous deux parties de la « seconde phase » du cycle de vie de la PlayStation 5. D’autres équipements seraient prévus, comme des écouteurs et un casque audio sans fil.

D’autres sources semblent corroborer ces informations, dont le journaliste Jeff Grubb de Giant Bomb qui affirme avoir eu vent de détails sur une console portable cloud.

I am traveling to Super Nintendo World, but I see the reports about a potential Vita 2, and I would definitely scope down those expectations. I've only ever heard about a cloud-streaming handheld. — Grubb (@JeffGrubb) April 4, 2023

Pour l’heure, on ignore toutefois si la Q Lite se contentera du streaming à la manière de la Switch. Il est probable que Sony propose aussi un catalogue de jeux en cloud gaming, comme Microsoft le fait déjà avec le Xbox Game Pass sur mobile…

Rappelons que Sony propose son propre service de cloud gaming dénommé PlayStation Now et incorporé à l’abonnement PlayStation Plus depuis 2022. Même si les performances laissent encore à désirer, il serait dommage de ne pas l’inclure à cette future console…

Cette rumeur est à prendre avec des pincettes, puisqu’on ignore si ce produit en développement verra réellement le jour. Toutefois, face au succès de la Switch et du Steam Deck, il semble clair que l’avenir des consoles portables est au streaming !