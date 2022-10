Jailbreak PlayStation 5 : la PS5 piratée par les hackers ! Comment craquer sa console ?

Le modder SpecterDev est parvenu au jailbreaking de la PlayStation 5, en exploitant une vulnérabilité WebKit. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ce jailbreak, ses dangers, et comment l’installer sur votre PS5.

Depuis le lancement de la PS5 en novembre 2020, les hackers tentent de « jailbreak » la console de Sony. Une véritable tradition pour tous les nouveaux appareils électroniques, et notamment chaque nouvelle version de l’iPhone.

Le jailbreaking consiste à effectuer la rétro-ingénierie d’un appareil fermé. Le but est généralement de déverrouiller les menus de débogage et de pouvoir utiliser du logiciel non autorisé.

Une vulnérabilité WebKit initialement découverte sur PS4

It's… beautiful. The PlayStation 5 has been jailbroken. pic.twitter.com/54fvBGoQGw — Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

Après deux ans d’attente, le modder SpecterDev vient de dévoiler son nouveau jailbreak : une exploit expérimentale du kernel IPV6. Ce débridage repose sur une vulnérabilité de WebKit en guise de point d’entrée, et ne peut donc fonctionner que sur un firmware PS5 antérieur à la version 4.03.

Cette exploit fut initialement découverte il y a deux ans par TheFloW, sur la PS4. Il l’a de nouveau trouvée sur PS5, et l’a signalée à Sony en janvier 2022 contre une prime de 10 000 dollars. La vulnérabilité a été révélée sur le site HackerOne le 20 septembre 2021. Depuis lors, la communauté des hackers de PS5 cherche un moyen d’exploiter cette vulnérabilité pour le jailbreak de la PS5.

Pour démontrer les possibilités offertes par ce jailbreak, le modder Lance MacDonald a installé la célèbre démo du jeu abandonné Silent Hill P.T d’Hideo Kojima daté de 2014 sur sa PS5. La vidéo montre que l’utilisateur a accès au menu de débogage, et obtient la capacité d’installer un fichier PS4 PKG contenant une copie backup de jeu vidéo.

Un jailbreak encore limité

Testing PS5 4.03 Kernel Exploit For Disc Or Digital PS5@frwololo @ps4_hacking pic.twitter.com/K8p8j0owoq — Echo Stretch (@StretchEcho) October 3, 2022

De toute évidence, Sony va tout faire pour empêcher ce jailbreak. Quoi qu’il en soit, ses limites l’empêcheront de se répandre sous sa forme actuelle.

Tout d’abord, cet exploit permet d’accéder à la lecture et à l’écriture sur le disque sur, mais pas d’exécuter les fichiers installés. Ainsi, Lance McDonald’s a pu installer le jeu P.T., mais pas le lancer.

En outre, ce jailbreak ne fonctionne actuellement que sur le firmware PS5 4.03 daté d’octobre 2021. Son créateur SpectorDev affirme qu’il pourrait fonctionner sur des firmwares antérieurs, mais nécessite des changements.

Même sur une console basée sur le bon firmware, SpecterDev précise que son jailbreak ne fonctionne que 30% du temps. C’est donc un processus très limité pour le moment.

Quoi qu’il en soit, des modders et hackers vont probablement se baser sur ce jailbreak pour créer une méthode plus élaborée. Il s’agit donc d’un point de départ pour la communauté…

Comment jailbreak la PlayStation 5 ?

Here it is. Thanks to everyone mentioned earlier. Be warned stability is not great, something to be improved on for sure.https://t.co/J7MJOZlTOx — Specter (@SpecterDev) October 2, 2022

Le jailbreaking de la PS5 n’est pas illégal en soi. En revanche, votre compte PlayStation Network sera immédiatement banni et votre garantie annulée. Il est également possible de rendre la console totalement inutilisable.

Le créateur de ce jailbreak, SpecterDev, précise lui-même qu’il n’est utile que pour les hackers ou les personnes souhaitant explorer la PS5. Si toutefois vous souhaitez l’effectuer sur votre console, il a publié la marche à suivre.

Vous pouvez télécharger le hack à cette adresse, et vous aurez besoin du langage Python pour exécuter l’implémentation. Vous devez aussi exécuter un serveur web sur votre PC local et laisser la PS5 y accéder.

Pour commencer, configurez le fakedns via « dns.conf » pour pointer « manuals.playstation.net » vers l’adresse IP de votre PC. Exécutez le fake dns avec la commande « python fakedns.py -c dns.conf ».

Lancez le serveur HTTPS avec la commande « python host.py ». Rendez-vous dans les réglages avancés du réseau sur PS5, et choisissez l’adresse IP de votre PC comme DNS principal. Laissez le DNS secondaire sur 0.0.0.0.

Il arrive que le manuel ne se charge pas et qu’un redémarrage soit nécessaire. Rendez-vous dans le guide d’utilisateur depuis les paramètres, et acceptez la notification de certificat non fiable.

Pour plus d’informations au sujet de ce jailbreak et de la procédure d’installation, vous pouvez vous rendre sur le GitHub de SpecterDev et lire le fichier readme à cette adresse.