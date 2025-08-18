500Hz : cet écran Samsung vient de battre un record du monde

Voilà une nouveauté qui ne manquera pas de faire saliver les gamers ! Pour la première fois dans l’histoire du gaming, Samsung dégaine un écran avec un taux de rafraîchissement de 500 Hz. La fluidité entre dans une autre dimension !

Presque tous les gamers le savent. Le taux de rafraîchissement change tout quand on joue. Alors, si vous pensez que votre écran actuel était déjà pas mal, attendez de découvrir le Samsung Odyssey OLED G6. Oui, la différence est là. Même les joueurs les plus exigeants ne pourront rien dire. Samsung vient de taper un grand coup en matière d’innovation.

Meet the 27" Odyssey OLED G60SF, the world's 1st 500Hz OLED monitor. Epic screen. Epic speed. Epic play.



Redécouvrez le gaming avec cet écran Samsung

Ce 12 août, Samsung annonce le Odyssey OLED G6. Et croyez-moi, ce n’est pas un simple moniteur de plus. Il s’agit du tout premier moniteur OLED au monde capable de monter à 500 Hz. Pour les non-initiés, ça signifie que votre jeu s’affiche 500 fois par seconde.

Dans un FPS, la fluidité est bien plus qu’un confort visuel. En effet, vos mouvements deviennent ultra-fluides. Vos réflexes se synchronisent au pixel près. Et le délai entre votre action et l’affichage est réduit au strict minimum.

Au-delà de sa vitesse folle, le Samsung Odyssey OLED est un écran plat de 27 pouces au format QHD 16:9. Soit 2560 x 1440 pixels. Mais ce qui impressionne vraiment, c’est son temps de réponse de seulement 0,03 ms.

Ajoutez à cela une dalle QD-OLED certifiée DisplayHDR True Black 500, et vous comprenez vite que l’image a tout pour séduire. Les noirs sont profonds, les contrastes saisissants et les couleurs si éclatantes. C’est la promesse d’une immersion totale, que ce soit pour le jeu ou le divertissement.

Un écran pensé pour jouer concentré

Jouer sans distraction, c’est la promesse de Samsung avec son écran Odyssey OLED. Parce qu’en plus d’offrir des images réalistes, la marque a doté la technologie Glare Free.

Il s’agit d’un traitement spécial qui rend l’écran 54% moins brillant qu’un modèle équipé d’un film antireflet classique. Traduction ? Oubliez les reflets agaçants de la lampe du salon ou de la lumière du jour qui ruinent votre immersion.

Cette surcouche anti-reflet n’est pas une nouveauté pour Samsung. Puisqu’elle existe déjà sur ses téléviseurs haut de gamme. Mais l’avoir adaptée à un moniteur gaming corrige l’un des défauts majeurs de l’OLED dans les pièces bien éclairées.

Et parce que les longues sessions de jeu peuvent vite faire chauffer la machine, le G6 embarque aussi un système de refroidissement dynamique. L’idée ? Vous permettre de profiter de vos parties pendant des heures sans craindre la surchauffe ou la moindre interruption.

Évidemment, un tel bijou a un prix. L’écran Samsung Odyssey OLED G6 est annoncé à 999,99 dollars. Mais uniquement pour les États-Unis pour le moment. L’Europe devra patienter un peu. Sauf surprise lors de l’IFA de Berlin, le salon high-tech qui se tiendra à Berlin à partir du 5 septembre.

