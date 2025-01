Samsung Odyssey : un nouvel écran tellement surpuissant… qu’il ne sert à rien ?!

Samsung frappe fort au CES 2025 en dévoilant trois nouveaux moniteurs de jeu Odyssey, tous dotés de spécifications révolutionnaires qualifiées de « premières dans l’industrie ». Ces écrans ultra-sophistiqués captivent par leur puissance et leur innovation. Néanmoins, ils pourraient bien incarner le summum de l’excès technologique.

Le modèle Odyssey OLED G8 2025 s’impose comme le premier moniteur OLED de 27 pouces à offrir une résolution 4K (3 840 x 2 160). Cependant, si cela vous semble encore insuffisant, le nouvel Odyssey OLED G6 pousse les limites avec un taux de rafraîchissement vertigineux de 500 Hz. Ce modèle fait un léger compromis en proposant une résolution QHD (2 560 x 1 440) au lieu de 4K. Découvrez ici les détails !

Modèle Odyssey OLED G8 ? Des écrans surpuissants qui dépassent les besoins des gamers exigeants ? Pourquoi inventer un tel écran ?

Il est toujours difficile d’atteindre les fréquences d’images suffisantes pour exploiter pleinement les écrans à taux de rafraîchissement élevé. Et ce, même avec une carte graphique haut de gamme comme la Nvidia GeForce RTX 4090, notamment lorsqu’on est sur des jeux exigeants comme Cyberpunk 2077 en 1440p.

Souvent, je dois m’appuyer sur la technologie DLSS de Nvidia ou me résigner à des fréquences qui tombent parfois sous la barre des 60 images par seconde. Néanmoins, je me demande pourquoi Samsung a-t-il conçu des écrans Odyssey aussi sophistiqués ?

La résolution 4K du modèle G8, sur un format de 27 pouces, semble peut-être exagérée. C’est comme les écrans 4K sur des ordinateurs portables où une telle densité de pixels dans un espace restreint n’apporte pas de réel avantage.

De plus, avec des jeux de plus en plus gourmands en ressources, atteindre une résolution 4K native à des fréquences d’images élevées reste une tâche ardue, même pour le matériel le plus avancé.

Samsung Odyssey G6 ? Le 500 Hz est-il une prouesse technique ou une simple démonstration de force ?

Le modèle G6 semble contourner ce problème en adoptant une résolution QHD plus adaptée. Néanmoins, je reste sceptique face aux taux de rafraîchissement extrêmes proposés par certains moniteurs.

https://twitter.com/HomeTheaterRev/status/1797996832402104773

Pour tirer pleinement parti d’un taux de rafraîchissement de 500 Hz, il faudrait un jeu tournant à 500 fps. Par contre, même avec un matériel puissant et des paramètres graphiques réduits, de nombreux jeux ne peuvent pas atteindre de telles performances. Et ce, sans compter les limites de fps intégrées à certains titres.

Certes, un moniteur 500 Hz offrirait une fluidité inégalée sur le marché. Toutefois, il me semble que c’est davantage une démonstration de force de Samsung qu’une réelle avancée significative par rapport à un moniteur 240 Hz.

Cela dit, je n’ai pas encore eu l’occasion de tester ces nouveaux écrans Odyssey par moi-même. Mais je dois avouer que les écrans Odyssey que j’ai vus par le passé m’ont souvent laissé une impression positive. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.