Samsung : les plus grandes innovations technologies du titan coréen

Depuis plus d’une décennie, Samsung redéfinit les standards de la technologie avec ses innovations dans les smartphones, les téléviseurs, les écrans pliables, les semi-conducteurs et les objets connectés.

Les innovations de Samsung qui ont transformé l’univers des smartphones

Samsung a définitivement marqué l’histoire du smartphone moderne par ses innovations technologiques. Dès 2010, la série Galaxy S posait ainsi les bases d’un nouveau standard en matière d’écrans, de capteurs photo et de connectivité.

Le premier modèle, le Galaxy S, introduisait le Super AMOLED, une technologie qui offrait des contrastes intenses et une qualité visuelle inégalée à l’époque. Cette gamme s’est ensuite perfectionnée année après année, intégrant des designs novateurs comme celui du Galaxy S6 Edge avec ses bords incurvés. Ou encore l’Infinity Display du Galaxy S8, qui éliminait presque toutes les bordures autour de l’écran.

En 2020, le Galaxy S20 Ultra redéfinissait les attentes en matière de photographie mobile grâce à son capteur de 108 mégapixels et sa fonction Space Zoom permettant un zoom optique 100X. La marque coréenne est également pionnière dans l’intégration de la 5G, anticipant très tôt les besoins de connectivité ultra-rapide.

La série Galaxy Note, lancée en 2011, a quant à elle inventé le format phablet, en réunissant les fonctions d’un smartphone et d’une petite tablette. Dotée d’un grand écran (5,3 pouces à sa sortie) et d’un stylet S Pen, cette gamme s’est rapidement imposée comme une référence dans le domaine de la productivité mobile. Les fonctions multitâches, telles que le split-screen ou la prise de notes manuscrites directement sur l’écran, ont inspiré toute une génération d’appareils concurrents.

Samsung a également su innover dans un segment émergent : celui des smartphones pliables. En 2019, le Galaxy Fold faisait sensation en proposant un écran OLED pliable de 7,3 pouces. Peu de temps après, le Galaxy Z Flip adoptait un format compact à clapet. Grâce à ces produits, Samsung a non seulement captivé l’attention des consommateurs mais aussi relancé l’intérêt global pour l’innovation dans le secteur du smartphone.

Samsung et ses innovations d’avant-garde dans la technologie télévisuelle

Samsung a toujours été en pointe dans le développement de technologies d’affichage pour ses téléviseurs. Lors du CES 2017, Samsung a présenté sa gamme QLED, une avancée majeure des téléviseurs LCD rendue possible grâce à la technologie des points quantiques. Ces éléments permettent d’atteindre 100 % du volume colorimétrique, assurant des couleurs extrêmement vives et précises.

Les modèles Neo QLED, succédant aux premiers QLED, ont quant à eux apporté une amélioration notable grâce à la technologie Mini-LED. Avec des noirs plus profonds et une luminosité exceptionnelle, ces téléviseurs sont devenus des références, notamment pour la diffusion de contenus HDR.

Un autre jalon dans l’histoire des téléviseurs Samsung est The Wall, présenté en 2018. Ce modèle MicroLED représente une rupture technologique majeure, puisqu’il utilise des pixels auto-émissifs sans besoin de rétroéclairage. Résultat ? Une image parfaitement contrastée, des noirs absolus et une luminosité extrême. The Wall repousse les limites du sur-mesure avec une modularité inédite : Choisissez vous-même la taille d’écran qui convient le mieux à votre espace et à vos besoins.

Le concept de TV lifestyle a également été exploré par Samsung avec The Frame. Disponible en versions 55” et 65”, The Frame peut s’habiller de cadres personnalisables, et s’adapte automatiquement à la lumière ambiante.

Grâce à ses innovations successives — QLED, Neo QLED, The Wall et The Frame — Samsung a constamment repoussé les limites de ce qu’un téléviseur peut offrir.

Une expertise technologique méconnue dans le domaine des semi-conducteurs

Derrière les appareils Samsung que l’on trouve dans le commerce se cache une division stratégique et pourtant méconnue du grand public : celle des semi-conducteurs. Depuis 2010, Samsung conçoit en effet ses propres processeurs mobiles Exynos, basés sur l’architecture ARM. Ces puces garantissent des performances élevées, une faible consommation d’énergie et une intégration optimale avec les systèmes Android. L’Exynos 8895, sorti en 2017, était gravé en 10 nm et disposait d’un modem LTE gigabit, une avancée significative pour l’époque.

Plus récemment, l’Exynos 2100, lancé en 2021, est gravé en 5 nm EUV et intègre la 5G nativement. Cette miniaturisation permet une augmentation de 20 % des performances tout en réduisant la consommation de 20 %. En associant CPU, GPU et NPU (processeur neuronal), Samsung maîtrise tous les aspects du traitement numérique, ce qui lui confère un avantage stratégique dans le développement de technologies embarquées telle que l’intelligence artificielle ou les jeux vidéo sur mobile.

Dans le domaine du stockage, Samsung a pris une longueur d’avance en 2013 en lançant le premier NAND flash 3D vertical, baptisé V-NAND. Contrairement aux mémoires classiques, cette architecture empile les cellules, ce qui double la densité et améliore la fiabilité par rapport aux NAND classiques. Elle est désormais utilisée dans les SSD grand public, les serveurs cloud et les cartes UFS des smartphones.

Enfin, Samsung a fait une percée remarquée dans les capteurs d’image avec sa gamme ISOCELL. En 2019, le capteur Bright HMX de 108 mégapixels est devenu le premier capteur mobile à franchir cette barre symbolique. En 2020, Samsung a même poussé la résolution jusqu’à 200 mégapixels, lançant une véritable course à la définition dans l’industrie du mobile.

Discrets mais essentiels, ces innovations dans les semi-conducteurs orchestrent la puissance et l’efficacité des produits Samsung au quotidien.

Révolutionner la maison intelligente et la santé

Samsung a étendu son influence bien au-delà des smartphones et téléviseurs, en s’engageant activement dans le domaine des objets connectés. Sa gamme Galaxy Watch, lancée officiellement en 2018, incarne cette ambition. Ces smartwatches proposent un ensemble de fonctionnalités santé avancées : mesure du rythme cardiaque, ECG, niveau de stress, analyse du sommeil, etc. En 2021, la Galaxy Watch4 a même ajouté un capteur BioActive capable de mesurer la composition corporelle.

Les montres Galaxy ne fonctionnent pas comme des objets isolés. Elles communiquent en temps réel avec les smartphones, Galaxy Buds et bracelets Galaxy Fit. Elles supportent aussi Samsung Pay, Bixby et SmartThings.

Dans le domaine de l’électroménager, Samsung a également innové avec le Family Hub. Il s’agit d’un réfrigérateur intelligent doté d’un grand écran tactile de 21,5 pouces. L’une de ses principales caractéristiques est que les utilisateurs peuvent accéder à son contenu en temps réel. Ceci via une application mobile dédiée.

Le Family Hub est bien plus qu’un simple réfrigérateur connecté : c’est un véritable centre multimédia. Il peut diffuser de la musique, afficher la météo en temps réel ou gérer des rappels. Il accepte même de recevoir des appels.

Pour connecter tous ses appareils, Samsung a racheté la plateforme SmartThings en 2014. Cette solution constitue désormais l’épine dorsale de son écosystème intelligent. Cette solution permet à l’entreprise de contrôler de manière centralisée des milliers d’objets connectés via une seule application. Cela va de l’éclairage au chauffage en passant par les thermostats et les serrures intelligentes.

Samsung, architecte des innovations technologiques qui façonnent notre quotidien

Aujourd’hui, Samsung est l’un des leaders mondiaux incontestés en matière d’innovation technologique. Le géant coréen intègre étroitement matériel, logiciel et services. Résultat : des écosystèmes connectés, cohérents et intuitifs.

L’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement. Chaque nouvelle génération de produits apporte ainsi des améliorations concrètes par rapport à la précédente.

Samsung domine dans les écrans AMOLED et pliables. Il progresse aussi dans les semi-conducteurs et les capteurs d’image. Son développement dans les objets connectés et la maison intelligente illustre une vision stratégique à long terme.

Mais l’influence de Samsung va bien au-delà de ses ventes. Elle se mesure à l’impact qu’elle a eu sur l’industrie entière : les écrans sans bordures, les phablets, les téléviseurs intelligents, les wearables médicaux… Autant de concepts qu’elle a popularisés et qui sont aujourd’hui adoptés par des dizaines d’autres marques. En cela, Samsung agit comme un catalyseur de progrès technologique.

Samsung produit aussi des composants pour de nombreuses autres marques. Grâce à cette position stratégique, elle exerce une influence majeure sur toute l’industrie de la tech. Ainsi, même sans posséder un appareil estampillé Samsung, vos gadgets préférés – smartphone, tablette ou ordinateur – intègrent probablement l’une de ses innovations.

