Il a installé un émulateur PSP sur sa Galaxy Watch, et joue à GTA : voici comment faire

Un scientifique a dévoilé comment il a installé un émulateur PSP sur une Samsung Galaxy Watch 5. Il était trop absorbé par la possibilité d’y parvenir qu’il ne s’est pas demandé si c’était une bonne idée.

Il y a quelques semaines, en parcourant le subreddit Galaxy Watch, je suis tombé sur un post. Ce dernier m’a tellement surpris que j’étais curieuse d’en savoir plus.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

L’utilisateur « ZenonDesingk » y présentait des captures d’écran d’une Samsung Galaxy Watch 5. Toutefois, celle-ci faisait tourner God of War, GTA et même ce qui semblait être Forza Horizon 4 via Steam Link.

Je vous explique dans cet article comment il a réussi un tel exploit sur une montre connectée. J’avoue d’ailleurs que le parcours de Zenon ne m’a pas déçu.

Cependant, notez que l’utilisation d’émulateurs peut enfreindre les conditions générales des développeurs et éditeurs de jeux. Et nous ne soutenons ni encourageons le piratage ou toute atteinte aux droits d’auteur.

Le projet fou d’un passionné

Selon Zenon, tout a commencé, un jour, en cours, lorsqu’il a remarqué qu’un de ses amis utilisait une Samsung Galaxy Watch 5. Séduit par l’appareil et la présence du Google Play Store, il s’en est immédiatement procuré un exemplaire le lendemain.

Il était d’abord déçu : « J’ai été surpris de constater que les jeux étaient intéressants et plutôt mauvais », confie-t-il. Mais loin d’abandonner, il s’est lancé dans une quête pour transformer cette montre en une véritable console portable.

« Je me suis dit : après tout, c’est Android, on peut tout faire ! » Et, ce raisonnement a donné naissance à l’un des gadgets les plus audacieux que j’aie jamais vus. Comment s’y est-il pris ?

Au début, Zenon affirme avoir essayé de télécharger des fichiers APK directement via le navigateur de la montre, mais sans succès. Il a même essayé de les transférer par Bluetooth mais en vain.

« Juste au moment où j’étais sur le point de perdre espoir, je me suis souvenu que je pouvais transférer des applications via ADB (Android Debug Bridge) »

ADB est un outil de développement permettant d’accéder aux profondeurs du système Android. Bugjaeger en est un bon exemple. Il s’agit d’une application permettant de manipuler le système d’exploitation d’un appareil Android à sa guise.

« J’ai immédiatement installé Bugjaeger sur mon téléphone, activé l’ADB sans fil dans les paramètres de développement de la Watch 5 et connecté la montre et le téléphone (ils doivent être sur le même réseau Wi-Fi). »

De Temple Run à GTA Vice City sur Galaxy Watch

Un fois Bugjaeger installé, Zenon a entrepris d’installer des APK sur la montre. Une manipulation qui frôle probablement certaines limites légales en matière de droit d’auteur.

Après un ajustement des paramètres DPI, les applications se sont ouvertes sans encombre et ont fonctionné parfaitement. « Au début, je n’ai essayé que des jeux simples comme Temple Run et Jetpack Joyride, mais cela ne me satisfaisait pas .» déclare-t-il.

« Je pensais que le jeu le plus avancé auquel on pouvait jouer sur la montre était GTA , alors j’ai essayé d’installer GTA: Vice City , mais ça n’a pas marché. » a-t-il ajouté.

Puis une idée lui est venue : et si un émulateur PSP pouvait contourner le problème ? (autre limite en matière de droit d’auteur contournée)

« En utilisant l’émulateur PSP, j’ai réussi à charger GTA: Vice City , God of War , Need for Speed: Most Wanted et Mortal Kombat sur la Watch », explique-t-il.

Évidemment, jouer sur un écran minuscule relevait du calvaire. Cependant, il a trouvé la solution. Il a acheté une manette Bluetooth sur AliExpress et avec, il a pu jouer confortablement à tous les jeux PSP.

La majorité de ces jeux fonctionnaient à 60 images par seconde, à l’exception de God of War, qui chutait occasionnellement à 30 FPS. Et cette fois encore, Zenon a su le surmonter, normal qu’il soit fier.

Avoir mené à bien une telle expérience sur la Galaxy Watch 5 n’est pas rien. Cela dit, notez qu’actuellement Zenon est redevenu un simple utilisateur de montre connectée.

« Bien sûr, ce n’était qu’un engouement passager qui a duré quelques jours. Après quelques semaines, j’ai réinitialisé la montre et repris une utilisation classique. »

Prendriez-vous la même décision à sa place ? Partagez votre avis dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.