Samsung Galaxy : le guide complet des smartphones, pour vous aider à choisir

De l’ultra-premium au budget maîtrisé, Samsung déploie une stratégie produit à 360° avec sa gamme Galaxy. Du Galaxy S, parangon d’excellence technologique, au Galaxy Z, symbole d’innovation avec son format pliable, en passant par le Galaxy A, équilibre idéal entre performance et prix, le géant coréen entend répondre à tous les besoins et à toutes les attentes. Tour d’horizon d’un écosystème mobile pensé pour séduire chaque profil d’utilisateur.

Samsung Galaxy S, la référence technologique des smartphones haut de gamme

La gamme Galaxy S incarne la crème de la crème des smartphones Samsung. Véritables vitrines technologiques, ces modèles haut de gamme concentrent les dernières innovations de Samsung en termes de performances, d’écran et de design.

Le Galaxy S24 Ultra, par exemple, se démarque par son écran AMOLED QHD+ de 6,8 pouces. Il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on retrouve le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3. Résultat : des performances rapides et efficaces dans toutes les tâches exigeantes. Jeux vidéo, montage vidéo haute résolution, etc.

L’appareil photo du Galaxy S24 Ultra se détache par sa configuration quadruple haut de gamme. Au cœur du système : un capteur principal de 200 mégapixels. Il est épaulé par un ultra-grand-angle de 12 mégapixels. À cela s’ajoutent deux téléobjectifs polyvalents. Le premier, un zoom optique x3 de 10 mégapixels, idéal pour les portraits. Le second, également de 10 mégapixels, repousse les limites du zoom sans perdre en qualité..

En termes de durabilité et de finition, le Galaxy S24 Ultra ne fait aucun compromis. Son châssis en aluminium et son verre Gorilla lui confèrent une solidité exceptionnelle. De plus, il est certifié IP68, ce qui signifie qu’il résiste à l’eau et à la poussière. La batterie de 5000 mAh garantit une autonomie d’une journée entière, même en cas d’utilisation intensive.

Les autres modèles de la série S, comme le S23 et ses déclinaisons, restent très compétitifs. Ils disposent de composants de pointe, d’une finition premium et bénéficient de mises à jour logicielles étendues. Jusqu’à 7 ans après leur sortie.

Samsung Galaxy Z, la révolution des smartphones pliables

Plier l’écran, déplier les possibilités : bienvenue dans l’ère Galaxy Z. Avec les modèles Flip et Fold, Samsung propose des smartphones tout à la fois compacts et dotés d’un grand écran pliable.

Le Galaxy Z Flip5, lancé en 2023, illustre parfaitement cette évolution. Il possède un écran principal AMOLED de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’extérieur, un second écran de 3,4 pouces permet d’accéder aux infos essentielles. Son format pliable le rend facile à glisser dans une poche. Une fois ouvert, il offre un large espace d’affichage.

Le Galaxy Z Fold5 pousse le concept encore plus loin. Il offre un écran interne de 7,6 pouces et un écran externe de 6,2 pouces. Tous deux AMOLED 120 Hz. Ce format hybride entre le smartphone et la tablette ouvre la porte à des usages multiples. Multitâche avancé, navigation rapide, etc.

Ces appareils embarquent également des composants de haut niveau. Le Z Flip5 et le Z Fold5 sont équipés du processeur Snapdragon 8 Gen2. Que ce soit pour jongler entre plusieurs applications ou lancer des jeux exigeants, ces modèles tiennent la route. Aucun ralentissement notable. Leur batterie, un peu moins généreuse que celle des Galaxy S (entre 3700 et 4400 mAh), reste suffisante pour couvrir une journée d’utilisation classique.

Côté photo, le Galaxy Z Fold5 embarque un capteur principal de 50 mégapixels (grand-angle), un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels.

Le Galaxy Z Flip5, plus compact, dispose quant à lui d’un double capteur dorsal de 12 mégapixels, accompagné d’une caméra frontale de 10 mégapixels.

Malgré leur prix élevé – supérieur à 1 800 euros –, les Galaxy Z continuent de séduire par leur design futuriste et leur intégration totale avec l’écosystème Samsung.

Quelle série constitue le meilleur compromis entre performance et budget ?

La série Galaxy A cherche à démocratiser les fonctionnalités haut de gamme à un prix accessible. Positionnée en milieu de gamme, elle offre un excellent rapport qualité-prix. Des performances solides, un design soigné et des mises à jour logicielles sur plusieurs années en sont les principaux atouts.

Le Galaxy A54 5G se démarque par son écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque une batterie endurante de 5 000 mAh et une triple caméra arrière polyvalente (50 + 12 + 5 mégapixels). Proposé aux alentours de 450 euros, ce smartphone représente un excellent compromis entre performances, autonomie et qualité d’affichage.

Le Galaxy A55 5G, successeur direct de l’A54, apporte plusieurs améliorations notables tout en conservant les atouts de la génération précédente. Il embarque toujours une batterie de 5 000 mAh. Mais il introduit un nouveau processeur Exynos 1480, mieux optimisé pour la gestion thermique. L’écran reste identique : une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tout comme la configuration photo. À environ 550 euros, il offre un surcroît de puissance sans le prix d’un flagship.

Samsung a progressivement amélioré la gamme A au fil des années. Des modèles comme le Galaxy A36 5G (attendu en 2025) devraient poursuivre cette tendance, avec un écran de 6,7 pouces Full HD+, un processeur Snapdragon 6 Gen3 et une triple caméra similaire à celle de l’A55.

Un autre atout majeur de la gamme Galaxy A réside dans sa prise en charge logicielle particulièrement généreuse. Samsung garantit entre 4 et 6 ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, ce qui est exceptionnel dans cette gamme de prix.

Galaxy M, la fiabilité Samsung à prix accessible

La série Galaxy M vise les utilisateurs en quête d’un smartphone simple, abordable et endurant. Principalement destinée aux marchés émergents, cette gamme illustre le savoir-faire de Samsung dans le segment low-cost.

Le Galaxy M23 5G, lancé en 2022, incarne parfaitement la philosophie de la série M. Il est équipé d’une imposante batterie de 6 000 mAh, d’un triple module photo avec capteur principal de 50 mégapixels, et offre une excellente autonomie. Proposé à un tarif inférieur à 250 euros, il constitue une option très intéressante pour les utilisateurs en quête d’un smartphone fiable et économique.

A la différence des modèles haut de gamme, les Galaxy M se limitent bien sûr à l’essentiel : une batterie XXL, un écran de bonne taille et une interface Android épurée. Leur processeur, souvent d’entrée ou de milieu de gamme, est cependant plus que suffisant pour une utilisation quotidienne sans accroc. Appels, messages, navigation web, réseaux sociaux… ces smartphones répondent efficacement aux besoins courants, avec même la 5G sur certains modèles. Du vrai rapport qualité-prix.

En termes de support logiciel, la série M constitue une agréable surprise. Samsung a promis jusqu’à 7 ans de mises à jour logicielles, ce qui est rare dans cette catégorie. Cela garantit une sécurité et une stabilité accrues, ainsi qu’une meilleure adaptation aux futures versions d’Android.

La série Galaxy M représente un bon compromis pour les budgets serrés. Elle peut convenir parfaitement aux adolescents faisant leurs premiers pas dans le monde des smartphones, et aux personnes âgées qui privilégient une interface simple et accessible. Ou encore à ceux ayant besoin d’un deuxième appareil pour les usages quotidiens. Bien sûr, on ne retrouve pas les performances ou les matériaux des Galaxy S ou Z. Mais pour le prix, c’est une proposition compétitive.

