Samsung Galaxy Z Fold 7 : le smartphone pliable va devenir beaucoup plus fin, ce leak

Samsung semble enfin décidé à répondre à la montée en puissance des fabricants chinois sur le marché du smartphone pliable. D’après les dernières fuites, le Galaxy Z Fold 7 serait non seulement le plus fin des États-Unis, mais aussi l’un des plus légers au monde une fois déplié.

Le smartphone s’annonce à peine plus épais que le modèle pliable le plus fin du monde. Ces révélations viennent des rendus dévoilés par OnLeaks, basés sur des informations fraîchement divulguées.

Le smartphone le plus fin aux États-Unis

La finesse devient l’enjeu numéro un chez les fabricants de smartphones pliables, et Samsung ne compte pas rester à la traîne. Selon les rendus d’OnLeaks et Android Headlines, le Galaxy Z Fold 7 afficherait une épaisseur de seulement 4,5 mm en mode ouvert.

Pour rappel, le Find N5, actuel détenteur du titre du smartphone pliable le plus fin, ne fait que 4,2 mm. Le Magic V3 de Honor — son prédécesseur dans ce record — quant à lui, a 4,4 mm d’épaisseur.

Samsung rejoint donc le peloton de tête sur la scène mondiale et décroche le titre du pliable le plus fin aux États-Unis.

Pour comparaison, le Z Fold 6 mesure 5,6 mm d’épaisseur, le Pixel 9 Pro Fold de Google 5,1 mm. Et le OnePlus Open culmine à 5,8 mm — sans prévision de nouveau modèle pliable cette année.

En revanche, les dimensions du Z Fold 7, une fois le téléphone fermé, restent plus floues. Selon le rapport, le téléphone afficherait une épaisseur de 9,5 mm en incluant la bosse de l’appareil photo, et environ 9 mm sans celle-ci.

Toutefois, quelque chose ne colle. La bosse dépasse visiblement de plus de 0,5 mm, apparaissant encore plus proéminente que sur les modèles précédents, comme le montrent les nouvelles images.

Autres détails sur le Galaxy Z Fold 7

Le Z Fold 7 se démarque aussi par des dimensions globales plus généreuses. L’écran intérieur est de 8,2 pouces et l’extérieur 6,5 pouces, plus large que celui de la génération précédente.

Cette nouvelle conception pourrait expliquer comment Samsung a réussi à loger la même batterie de 4 400 mAh tout en affinant le design.

Côté performances, Android Headlines prévoit que le téléphone embarquera le Snapdragon 8 Elite, un appareil photo principal de 200 mégapixels, ainsi que le téléobjectif de 10 mégapixels et l’ultra grand-angle de 12 mégapixels hérités du Z Fold 6.

Le lancement est attendu pour juillet 2025, aux côtés du Galaxy Z Flip 7.

Quant au très attendu téléphone à trois volets, les rumeurs évoquaient une présentation lors du même événement, mais cela reste incertain. Le leaker Max Jambor a d’ailleurs affirmé sur Twitter que ce modèle serait finalement dévoilé « à une date ultérieure ».

Personnellement, je crois que 4,5 mm d’épaisseur, c’est impressionnant… Cependant, est-ce vraiment ce que vous attendez d’un smartphone pliable ?

Dites-nous ce qui vous semble le plus crucial dans un pliable !

