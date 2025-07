Cyberpunk 2077 arrive enfin sur Mac ! Votre ordi est-il compatible ?

Vous pouvez enfin jouer à Cyberpunk 2077 sur votre Mac. Enfin, si votre machine le permet ! Parce que oui, tous les ordinateurs Apple ne sont pas compatibles avec le jeu.

Il est enfin venu le moment tant attendu par les gamers ! En effet, Cyberpunk 2077 débarque sur Mac. Mais attention, ce n’est pas pour tout le monde. Tous les ordis à la pomme croquée ne sont pas invités à Night City. Le jeu a été sélectif. Alors, avant de courir l’acheter, vérifiez si votre matos est compatible.

Une toute nouvelle plateforme pour le jeu

L’attente a été longue pour les amateurs de jeux vidéo. En effet, Cyberpunk 2077 devait normalement arriver sur Mac début 2025. Mais c’est finalement maintenant que ça se passe. Le lancement officiel est prévu le 17 juillet 2025.

Bien sûr, avant, on pouvait déjà jouer à Cyberpunk 2077 sur les ordis Mac via l’outil de portage de jeux d’Apple. Pourtant, cette version officielle permet d’exploiter pleinement des puces Apple Silicon ainsi que les technologies graphiques Metal. Bref, c’est une toute nouvelle plateforme qui promet beaucoup mieux.

Bien sûr, les joueurs retrouveront tout ce qu’ils ont adoré dans Cyberpunk 2077. Les développeurs du jeu ont même prévu le HDR pour les écrans compatibles dont l’Apple XDR Display. Ce qui va promettre un rendu exceptionnel.

En plus, ils ne se contentent pas de travailler le côté image. Ils savent que le son est tout aussi important pour l’expérience de jeu. C’est pourquoi ils ont intégré l’audio spatial, pour une immersion sonore encore plus réaliste.

Les développeurs ont aussi ajouté le suivi de la tête avec les AirPods d’Apple. Une technologie qui adapte la direction du son selon les mouvements de votre tête.

Ces Mac qui peuvent recevoir le Cyberpunk 2077

Tous les Mac équipés d’une puce Apple Silicon peuvent accueillir Cyberpunk 2077, avec quelques exceptions près. Pour lancer le jeu, il faut que l’ordinateur ait au moins 16 Go de mémoire unifiée. Donc, si vous avez un Mac M1 et M2, avec 8 Go de mémoire unifiée, vous ne pourrez malheureusement pas en profiter.

Cela dit, le studio CD Projekt Red a tout de même travaillé sur des préréglages graphiques. L’idée est que l’image s’adapte à chaque type d’ordi. Une aubaine surtout pour ceux qui ne savent pas comment changer les options graphiques eux-mêmes.

En somme, je pense que Cyberpunk 2077 sur Mac va être énorme. Reste à savoir si cette version va trouver son public ! Puisque la plupart de ceux qui possèdent cet ordinateur l’ont déjà joué sur d’autres plateformes.

Mais si vous avez envie de (re)découvrir Night City sur votre Mac, vous le trouverez sur le Mac App Store ou encore sur Steam. Sinon, le jeu sera aussi dispo sur Epic Games Store et GOG.com. Vous avez l’embarras du choix pour vous lancer dans l’aventure.

